La nouvelle maman Mandy Moore partage les origines douces du nom de son petit garçon

Mardi, Mandy Moore et son mari Taylor Goldsmith ont annoncé la naissance de leur premier enfant – un petit garçon nommé August, ou Gus en abrégé. Dans son dernier post Instagram mercredi, la star de «This is Us» a révélé que le nom était en grande partie le résultat d’un beau timing.

Non seulement le couple a découvert qu’ils avaient un garçon en août dernier, mais Goldsmith – un chanteur et guitariste du groupe de rock californien Dawes – est également né au cours de ce mois fatidique.

« Nous avons toujours aimé le nom … donc il a été réglé très tôt dans notre livre », a déclaré Moore dans la légende.

L’histoire d’origine du nom accompagne une photo d’une couverture pour bébé, avec « August » écrit dessus. Moore a expliqué que la couverture était un cadeau d’anniversaire de Goldsmith, avec qui elle a célébré deux ans de mariage en novembre dernier.

« (Taylor) m’a offert cette couverture avec le ‘A’ (pour Amanda) fabriqué à partir d’un matériau supplémentaire de ma robe de mariée et le ‘T’ (pour Taylor) de sa chemise de mariage, » a écrit Moore. « C’était comme une fusion très appropriée de toute notre histoire. J’ai hâte de transmettre cela à notre doux août un jour. »

En rapport

Alors que l’arrivée d’août marque le début de la maternité pour Moore, sa carrière d’actrice l’a aidée à comprendre à quoi ressemblera ce prochain chapitre. Dans «This is Us», par exemple, elle dépeint une femme avec trois enfants.

«C’est drôle, je veux dire avoir joué une sorte de matriarche de famille au cours des cinq dernières années et avoir pu voir des enfants à différents chapitres et étapes, j’ai l’impression d’être aussi pseudo-préparé que possible». Moore a déclaré à Hoda Kotb de 45secondes.fr en novembre. «J’ai eu des bébés et des tout-petits et j’ai des enfants adultes, donc j’ai en quelque sorte un goût et une configuration assez bons du terrain.»

Pourtant, le premier post Instagram de Moore en août a exprimé que la maternité avait déjà dépassé toutes ses attentes.

«Nous étions prêts à tomber amoureux de toutes sortes de façons nouvelles», a-t-elle écrit. «Mais cela va au-delà de tout ce que nous aurions pu imaginer.

Regardez AUJOURD’HUI toute la journée! Obtenez les meilleures nouvelles, informations et inspiration AUJOURD’HUI, toute la journée.