Les Ravens améliorent le Pro Bowl WR Dez Bryant en liste active

Les Ravens ont amélioré Dez Bryant dans la liste active.

Les Ravens de Baltimore ont mis à niveau le receveur large du Pro Bowl à trois reprises, Dez Bryant, à la liste active de l’équipe. Si Bryant prend le terrain contre les Colts d’Indianapolis, dimanche, ce sera sa première fois à jouer dans un match de la NFL depuis le 31 décembre 2017. Mitchell Leff / Getty Images « Je vous ai dit que je suis couvert confiant et reconnaissant .. » a écrit Bryant sur Twitter après sa promotion, samedi. « Je me fiche de qui déteste ça. » Il a signé avec les Ravens plus tôt cette semaine. « Il est connecté au playbook. Il veut concourir », a déclaré le quart Lamar Jackson. « Je ne peux pas attendre qu’il sorte avec nous le dimanche. » Bryant deviendra le deuxième ancien Pro-Bowler à manquer en deux saisons, puis reviendra dans la NFL par la suite. Le premier joueur à le faire était Josh Gordon. L’entraîneur-chef John Harbaugh était initialement inquiet quant à savoir si l’équipe le mettrait en œuvre dans l’attaque: « Quand nous sentons qu’il est prêt à monter, en forme, connaît assez bien l’attaque et a suffisamment de compatibilité avec Lamar [Jackson] sur assez de jeux, alors nous allons le faire remonter « , a déclaré Harbaugh. » Donc, quand cela arrivera … je pense que cela arrivera. Je ne pense pas que ce soit quelque chose que vous vouliez gaver là-dedans. Donc, nous devrons juste voir au fur et à mesure. « Le match des Ravens et des Colts débutera à 13 h. [Via]