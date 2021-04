Mortal Kombat Reboot a le Miz exigeant de jouer à Johnny Cage dans Mortal Kombat 2

Le Miz redouble d’efforts pour jouer Johnny Cage après avoir regardé le nouveau Combat mortel film. Quand le Combat mortel La bande-annonce est sortie en février, les fans ont remarqué que Johnny Cage n’était nulle part où être vu, malgré la présence de tant d’autres combattants préférés des fans. De nombreux fans de la WWE avaient commencé à faire campagne pour The Miz afin d’obtenir le rôle de Johnhy Cage dans l’inévitable suite, et même la superstar de la lutte lui-même a dit pour Combat mortel pour «parler à mon agent».

Combat mortel a eu sa première sur HBO Max et dans les salles le vendredi, et comme la bande-annonce le suggérait, Johnny Cage n’était pas dans le film. Il arrivera plus que probablement dans Mortal Kombat 2, étant donné la façon dont le premier film se termine. Voyant que la porte est encore grande ouverte pour un casting de Johnny Cage, The Miz a publié une image de lui-même en tant que Johnny Cage, éditée numériquement, sur Twitter.

« Non Johnny Cage? JE SUIS les effets spéciaux. Laissez-moi faire le casting pour vous. Dites fromage », dit Miz dans la légende.

BossLogic, l’artiste numérique connu pour montrer comment certains acteurs peuvent apparaître dans divers rôles, s’est même amusé après la première. Publier une image ordinaire de Mike Mizanin plutôt qu’un montage de fans, BossLogic écrit: « Mon premier choix pour Johnny Cage est [The Miz]. Le gars est littéralement lui, aucune modification n’est nécessaire. «

Mon premier choix pour Johnny Cage est @mikethemiz Le gars est littéralement lui, aucune modification nécessaire @MKMovie#MortalKombatMoviepic.twitter.com/qWlKOuosSA – BossLogic (@Bosslogic) 24 avril 2021

Les fans de catch pourront voir le raisonnement derrière cette décision de casting potentielle. Le personnage de lutte du Miz est décrit comme extrêmement arrogant, une qualité partagée avec Johnny Cage. Les deux combattants ont également tendance à porter régulièrement des lunettes de soleil à l’intérieur, bien que The Miz les enlève au moins pour ses matchs de lutte. La plus grande différence entre eux est que The Miz bat généralement ses adversaires avec une manœuvre de lutte tandis que Johnny Cage est connu pour frapper des têtes, mais c’est là que les effets spéciaux entrent en jeu.

The Miz s’est d’abord fait connaître à la télé-réalité en tant que membre de MTV Le vrai monde en 2001. Il a trouvé son chemin dans la WWE en concourant sur Assez dur et est restée l’une des superstars les plus connues de l’entreprise depuis lors. L’ancien Monde réel star remporterait le championnat de la WWE deux fois, avec une multitude d’autres ceintures de titre. En 2011, il a été classé NO. 1 sur la liste PWI 500 de Pro Wrestling Illustrated.

En tant qu’acteur, The Miz a également joué le rôle du héros d’action Jake Carter dans La marine 3-6 et avait des rôles dans les films de vacances Prime de Noël et le petit assistant du Père Noël. Plus récemment, il a fait des apparitions spéciales en tant que lui-même dans les films de lutte Se battre avec ma famille et L’événement principal. De retour à la télé-réalité, il joue actuellement dans la série de télé-réalité USA Network Miz et Mme avec sa femme, l’ancienne lutteuse de la WWE Maryse.

Le temps nous dira si The Miz réalise son souhait de jouer à Johnny Cage dans Mortal Kombat 2, mais étant donné le soutien des fans de la WWE derrière l’idée, lancer le double champion de la WWE ne semble pas être un trop mauvais choix. Certes, il est impossible de plaire à tout le monde, alors les autres fans espéreront quelqu’un d’autre. Dans tous les cas, nous rencontrerons probablement Johnny Cage quand Mortal Kombat 2 obtient son feu vert inévitable, avec ou sans The Miz dans le rôle. Cette nouvelle nous vient de The Miz sur Twitter.

