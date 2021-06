L’heptathlète Lindsay Flach participe aux essais olympiques alors qu’elle est enceinte de 18 semaines

Lindsay Flach gardait un secret alors qu’elle se dirigeait vers les essais olympiques d’athlétisme à Eugene, en Oregon.

L’heptathlète de 31 ans est enceinte de 18 semaines.

« Pour être honnête, j’allais aux essais et j’essayais de garder le cap, parce que je voulais juste terminer ma carrière à mes conditions », a déclaré Flach à 45secondes.fr Parents.

Mais sur la piste, le baby bump de Flach était difficile à dissimuler et l’athlète s’est rendue sur Instagram pour partager sa bonne nouvelle.

« 3e essais olympiques, celui-ci a l’air un peu différent », a-t-elle légendé un carrousel de photos de son entraînement, dont une avec son collègue athlète Jordan Gray.

La future maman avait déjà concouru pour une place dans les équipes olympiques d’heptathlon de 2012 et 2016.

Elle a poursuivi: «Chaque histoire a une fin, mais dans la vie, chaque fin est un nouveau départ. Le secret n’est plus un secret. »

2021 marque la fin de la carrière d’heptathlon de Flach et le début de son parcours de maternité, mais elle a décidé qu’elle devait concourir une fois de plus.

« Il y a tellement d’histoires sur la course à pied pendant la grossesse et l’entraînement pendant la grossesse, alors je suis content d’avoir pu prouver qu’une femme peut le faire », a déclaré Flach.

Notoirement l’une des épreuves d’athlétisme les plus épuisantes, l’heptathalon comprend sept épreuves : le 100 mètres haies, le saut en hauteur, le lancer du poids, le sprint de 200 mètres, le saut en longueur, le lancer du javelot et la course de 800 mètres.

Lors des essais, où les températures ont atteint près de 100 degrés, Flach a participé aux sept épreuves d’heptathlon, mais a intentionnellement quitté la piste après 100 mètres de la course de 800 mètres. Elle s’est classée 15e sur 18 concurrents.

Alors que le soutien a afflué, Flach a partagé qu’il y avait eu plusieurs commentaires critiques sur la sécurité de la compétition pendant la grossesse.

« La femme et les mamans sont si fortes – leur corps est très capable », a expliqué Flach, ajoutant qu’elle avait pris toutes les précautions nécessaires. Les obstétriciens conseillent généralement aux femmes enceintes de faire n’importe quel exercice ou activité auquel leur corps est habitué, à condition qu’elles ne présentent aucun facteur de risque spécifique. « Tu es le seul à connaître ton corps. »

Flach a dit qu’elle est heureuse de servir de preuve que les femmes peuvent tout faire.

« Même ces 18 semaines, j’ai appris que les mamans ont besoin de beaucoup plus d’éloges qu’elles n’en reçoivent », a-t-elle déclaré. « Et sont capables de bien plus que les gens ne le permettent ou ne le croient. »

