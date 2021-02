PDP-11/45: l’ordinateur 16 bits qui a créé le CGI de l’étoile de la mort en 1976

Ceux qui ont vu «Star Wars» se souviendront de la scène. L’étoile de la mort n’est pas indestructible, a un point faible et avec un petit navire, son noyau peut être atteint. C’est le moment mémorable de «Episode IV – Un nouvel espoir», où les rebelles complotent comment détruire la mythique station spatiale.

Pour illustrer ses plans, une animation d’un X-Wing entrant et tirant est montrée. Aujourd’hui, cela peut sembler un CGI basique et presque enfantin, mais c’était en 1977 et Pour créer cet effet, une équipe d’informaticiens et de scientifiques du Laboratoire de visualisation électronique (EVL) a dû se coordonner. de l’Université de l’Illinois à Chicago (UIC).

L’ordinateur sous Unix qui a créé la simulation de l’étoile de la mort

L’histoire de cet effet nous est connue par le biais du Chicago Tribune, qui décrit le travail de Tom DeFanti et comment l’équipe EVL a utilisé un ordinateur PDP-11/45 pour générer l’un des premiers effets CGI dans le monde des grandes productions cinématographiques.

Les effets ont été créés en 1976, pour être publiés un an plus tard. A cette époque, les effets étaient principalement des illusions d’optique utilisant des techniques photographiques ou des effets mécaniques-physiques. Mais dans Star Wars, ils sont allés plus loin et ont créé l’un des effets directement à partir de l’ordinateur.

Larry Cuba voulait aller avec cette solution, mais le matériel était très cher et il n’y avait pas de solutions commerciales. Pour cela, il a demandé l’aide de DeFanti, pionnier de l’infographie et professeur de sciences à l’UIC. Grâce à cette collaboration, qui a duré des mois, le film original de Star Wars a eu son propre effet spécial. avant même la création d’Industrial Light & Magic de George Lucas.

C’était l’époque de l’Intel 4004 et du Cray-1, mais aussi le début des premiers micro-ordinateurs. Pour ce travail, nous avons choisi le PDP-11/45 (‘Programmed Data Processor’), un ordinateur de 2,5 mètres de haut et 6 mètres de long. C’était l’un des premiers à exécuter Unix, il avait 8 registres 16 bits et pouvait utiliser jusqu’à 256 Ko de mémoire. Au total, le PDP-11/45 était capable de traiter jusqu’à 3 millions d’instructions par seconde.

À travers les images et les vidéos que nous avons, nous voyons comment pour exécuter chaque bit a été fait par une série d’interrupteurs et de boutons. Il est donc surprenant qu’au moyen de ces périphériques, ils aient pu écrire et programmer l’image qui apparaîtrait plus tard dans le film. Presque comme un oscilloscope, le PDP-11/45 montrait les lignes de l’étoile de la mort.

DeFanti explique qu’aucun membre de l’équipe ne s’attendait à ce que le film soit aussi significatif. Beaucoup moins que l’étoile de la mort a fini par avoir autant de pertinence.

Aujourd’hui, l’ordinateur utilisé pour créer ces plans toujours exposé au laboratoire de visualisation électronique de l’UIC et reste opérationnel.

Image de Steve Heminover: UIC

Nous devons que l’ordinateur continue de fonctionner à Steve Heminover, étudiant à l’UIC en 1976 qui a ensuite travaillé à la restauration et à la récupération des composants. Dans l’image ci-dessus fournie par l’Université de l’Illinois à Chicago, nous trouvons Heminover tenant un mobile et jouant la scène de «Star Wars» telle qu’il apparaît sur l’écran PDP-11/45.

