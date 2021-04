‘Spider Rope Hero Man: Miami Screw Town’: Odyssée sur Google Play à la recherche des jeux les plus étranges

L’une des choses que j’aime le plus dans les magasins d’applications est que, pour chaque application top, il y en a 300 qui, en somme, vous amènent à vous poser des questions. C’est l’exemple de Merde Map, Cat Thing, Hold it, The Last Hit, Nothing, Useless ou Reiki Charger. Sérieusement, prenez un moment pour naviguer dans les profondeurs de Google Play et tu trouveras des choses que personne n’a vues.

Le fait est que tous les samedis, ils me laissent parler en Engadget de mes déménagements et, cette fois, j’aimerais partager avec vous trois grands chefs-d’œuvre du genre du jeu vidéo mobile. Je parle bien sûr de «héros de l’homme de corde d’araignée: ville de vis de Miami», «jeu d’évasion de prison d’attaque de ville de Gorilla Smash» et «héros de ville de corde de robot de police volant». Je m’excuse d’avance.

Je ne sais pas à quoi je joue

Nous avons commencé avec «Spider Rope Hero Man: Miami Screw Town». C’est un jeu avec plus de cinq millions d’installations, qui pèse 103 Mo et a une note de 4,5 étoiles basée sur les commentaires de 22 744 utilisateurs. Selon votre dossier, Il se trouve dans la catégorie « Météo ». Cela ne peut pas être si grave et moins si nous jetons un coup d’œil aux captures d’écran qui accompagnent le fichier Google Play. Pour exemple, un bouton:

Attention, le jeu arrive.

Sa description est pleine de grandes citations comme « Spider Rope Hero 2021 », « dans ce jeu de robot 3D, votre mission est de sauver des citoyens innocents de votre ville bien-aimée de Vegas Vice et d’arrêter les gangsters de la ville dans lesquels ils sont impliqués dans de nombreux criminels. cas »et« différents véhicules de haute technologie tels que des voitures de police, des ambulances, des motos de sport, des chars de l’armée et des hélicoptères militaires sont également disponibles ». Je veux dire, ça n’a pas l’air mal.

Comme le dirait DiCaprio dans «Django Unchained», «Messieurs, vous aviez déjà ma curiosité, maintenant vous avez mon attention». Entre ces captures d’écran et cette description, au moins nous sommes avant un grand jeu que vous riez de ‘The Witcher 3’. Eh bien, je vous laisse avec un gameplay fabuleux pour que vous puissiez en profiter par vous-mêmes. Il n’y a pas de gaspillage, vraiment.

Le jeu est un mélange rare entre un Spiderman qui a passé des mois dans la salle de sport, «GTA» pour la Game Boy et une excellente modélisation de scénario. Ce n’est rien de plus que régulier et, eh bien, entre ce qui est montré dans les captures d’écran (ce qui n’est pas très prometteur non plus) et ce que nous jouons vraiment, il y a un énorme saut. Candidat GOTY, je n’ai aucune preuve et aucun doute. Dommage qu’il ait des micropaiements d’une valeur allant jusqu’à 40 euros pour personnaliser notre « flash hero utilisant beaucoup de choses », même si cela en vaut la peine juste pour pouvoir utiliser l’arme laser.

Nous continuons avec «Gorilla Smash City Attack Prison Escape Game», un autre chef-d’œuvre du genre que les critiques n’ont pas traité comme il le mérite. Ce jeu a un score proche de cinq étoiles sur la base de 10 237 notes. Avoir plus de 100 000 installations, il pèse 68 Mo et, ce oui, est dans la catégorie « Action ».

Développé par Black Pyramid 3D Games Studios, créateurs de grands titres tels que « Food Trucks Driving Simulator Games », « Flying robot bike transforming bat games » et « Cyber ​​truck ramp car extreme stunts GT », un jeu dont la voiture de couverture n’est pas à tous un Tesla Cybertruck, ‘Gorilla Smash City Attack Prison Escape Game’ propose un aventure épique dans lequel nous devrons aider un gorille à s’échapper de prison, car c’est ce que font les gorilles. Les captures indiquent déjà des chemins:

Uffff, pintón.

Parmi les principales caractéristiques du jeu, nous avons « des effets sonores incroyables et des graphismes optimisés », « des ennemis de tir déchaînés de gorilles fous pour attaquer la ville » et « Combat au combat, combat à main, tir à cheval et missions d’équitation« Ecoute, qu’est-ce que je sais, si ce n’est pas un super jeu 10/10 sur Metacritic, je ne sais pas ce qui pourrait être. Le gameplay est exceptionnel:

Comme on peut le voir, le jeu est spectaculaire. Non seulement pouvons-nous contrôler un gorille capable de courir à une vitesse incroyable, tenir des bâtons et frapper les gardes de sécurité qui apparaissent tout à fait spontanément, mais on peut profiter de graphismes exceptionnels, de commandes intuitives et d’un système de combat à étudier. Quoi qu’il en soit, si ce n’est pas GOTY, il reste proche.

Et il s’en rapproche parce qu’il a un concurrent très sérieux, «Rope City Hero Flying Police Robot», un titre d’action avec plus de 10 millions d’installations et une note supérieure à quatre étoiles. Le principe du jeu est simple: « Jouez à Flying Police Robot Rope Hero: Gangster Crime City et préparez-vous pour la mission de sauvetage de super-héros« . Est-ce clair? C’est clair. Nous continuons avec ses captures.

GOTY arrive.

Le jeu a été développé par Falcon Gamerz, pour lequel nous avons d’autres grands jeux tels que « jeux d’animaux sauvages de la ville d’éléphant en colère », « voiture robot d’ambulance volante un jeu de robot » et « jeux de robot de vélo futuriste robot de vélo ». Ses captures nous permettent déjà de voir que nous sommes confrontés à un jeu d’action au rythme effréné et la survie. Ceci, cependant, est sa réalisation la plus importante.

Parmi les caractéristiques les plus importantes de ce jeu, nous trouvons un « grand robot de combat avec des animations de haute qualité », « Super-héros extra ordinaire et super-héros de corde » et « jeux de super-héros contient également le mouvement du robot héros volant« (Bien sûr, bien sûr). Je ne sais pas, Xatakeros, je pense que ça mérite une petite retouche. Je vous laisse l’introduction et le gameplay.

Le jeu brille tout seul. Son graphisme, digne de la PS5, surprend pour de bon. Dans le jeu, nous jouons un robot / spiderman / motard qui a une arme du futur avec une quantité étonnamment élevée de munitions, une moto qui apparaît de nulle part et certains Dialogue exquis avec doublage encore plus exquis. Un jeu 10/10.

Et jusqu’à présent, la sélection des meilleurs jeux cette semaine. Trois options les plus abordables, amusantes et éprouvées le potentiel d’Unreal Engine entre de bonnes mains. J’espère que vous les apprécierez autant que moi et à la semaine prochaine. Maintenant, si cela ne vous dérange pas, je vais aller avec ‘Horror Horror Sponge Clown Scary Granny’, qui a également fière allure.