Mortal Kombat et Venom 2 repoussent leurs dates de sortie: quand arriveront-ils?

La pandémie de coronavirus a commencé fin 2019, mais ce n’est qu’en mars 2020 qu’elle s’est répandue dans le monde et a changé la vie de millions de personnes, ainsi que différentes productions cinématographiques et télévisuelles. Certains projets ont été retardés pendant longtemps, comme la série The Witcher, et d’autres devraient sortir il y a longtemps, mais n’ont pas encore été en mesure de le faire, comme Combat mortel et Venin 2.

De quoi parle Mortal Kombat?: « L’action suit Cole Young, un combattant MMA habitué à se battre pour de l’argent, et qui n’est pas au courant de son ascendance importante et du précieux héritage qu’il est sur le point de recevoir. Cet événement poussera l’empereur Shang Tsung d’Outworld à envoyer son guerrier mortel Sub Zero, un cryomancien capable de contrôler la glace pour le traquer. Dans son aventure, le protagoniste s’entraînera avec des guerriers expérimentés pour rejoindre les meilleurs combattants de la Terre dans leur confrontation avec les ennemis d’Outworld « .

Cependant, dans la suite de Venin nous n’avons pas trouvé de synopsis officiel à ce jour. Nous savons que le premier se termine avec Eddie Brock et le Symbiote décidant de ne pas avoir d’ennuis, sauf s’ils doivent affronter un méchant. Dans la scène post-crédits, nous avons vu le personnage de Tom Hardy rendre visite à Cletus Kasady, l’un des grands méchants de Spider-Man, joué par Woody Harrelson.

+ Quand Mortal Kombat est-il sorti?

À la fin de 2021, il a été annoncé dans un communiqué que l’adaptation du célèbre jeu vidéo allait sortir le 16 avril de cette année, mais dans les dernières heures, on savait qu’il y avait un changement: enfin en salles et sur la plateforme HBO Max le 23 avril, une semaine après la date prévue.

+ Quand Venom 2: Let There Be Carnage est-il sorti?

Officiellement, Sony Pictures avait désigné le 2 octobre 2020 comme date de sortie. Ensuite, il a été reporté au 21 juin 2021 et cela semblait être le dernier jour, mais encore une fois, ils ont déplacé sa première et Ils espèrent qu’il n’y aura aucun inconvénient à ce qu’il soit publié le 17 septembre de cette année..