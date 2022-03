Thor admet avoir craché sur Eddie Hall lors d’une confrontation avec son rival

Et les choses se sont vraiment enflammées lorsque le couple s’est croisé – de manière totalement inattendue – dans la salle de sport dimanche 13 mars.

Le couple commence alors à se pousser avant que les gens ne parviennent à se mettre entre eux et à les séparer, Hall disant au Jeu des trônes star pour « sortir ».

Dans une vidéo sur sa chaîne YouTube, il a écrit : « Je reçois beaucoup de questions concernant un incident qui s’est produit entre Eddie et moi hier.

« Je me préparais à m’entraîner quand j’ai reçu un message m’informant qu’Eddie était à cinq minutes. Je n’avais aucune idée de ce qui se passait, c’était une configuration évidente dans laquelle Eddie était impliqué.

« Les choses se sont enflammées, des insultes ont été lancées et cela s’est terminé par le fait qu’Eddie a été traîné hors du bâtiment, blessant gravement une personne impliquée, tout en essayant de cracher sur moi.

« J’ai recraché, ce n’était pas mon meilleur moment, mais l’adrénaline était montée et j’ai été choqué qu’il fasse quelque chose d’aussi dégoûtant.

On a beaucoup parlé du dévouement des deux hommes, Thor passant de 10 000 calories par jour à seulement 4 000, perdant plus de 50 kg dans le processus, et Hall perdant lui-même pas mal de poids.