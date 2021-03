La fille de Michael Jackson, Paris, révèle à quoi ressemblait la vie avec son père célèbre

Paris Jackson, la fille du regretté chanteur Michael Jackson, a révélé à quoi ressemblait la vie avec son célèbre père, en disant il tenait à ce que leur enfance soit pleine de culture – et qu’ils grandissent en sachant la valeur du travail acharné.

S’adressant au mannequin Naomi Campbell dans un nouvel épisode de sa série YouTube « No Filter », Paris, 24 ans expliqué comment elle croit fermement à l’idée qu’elle devrait tout gagner, affirmant que tout cela faisait partie de son éducation.

Elle a rappelé: «Si nous voulions cinq jouets de FAO Schwarz ou Toys R Us, nous devions lire cinq livres.

« Il s’agit de le gagner, pas seulement d’avoir droit à certaines choses ou de penser, oh j’ai ça. C’est comme travailler pour ça, travailler dur pour ça. C’est tout autre chose. C’est un accomplissement. »

Crédit: PA

Paris, qui est le deuxième enfant et la fille unique de papa Michael, a déclaré qu’elle et ses frères et sœurs avaient également tout vécu, des places cinq étoiles aux pays du tiers-monde, a déclaré son père s’est assuré de montrer à sa famille une grande variété de cultures lors de ses voyages à travers le monde.

Elle a continué: «Ce fut une bénédiction et un privilège de pouvoir vivre autant de choses à un jeune âge.

«Mon père était vraiment doué pour s’assurer que nous étions cultivés, s’assurer que nous étions éduqués et pas seulement nous montrer comme le scintillement et le glamour, les sauts d’hôtel, les endroits cinq étoiles, mais c’était aussi comme si nous voyions tout. Nous avons vu la troisième. pays du monde et nous avons vu chaque partie du spectre. «

Crédit: PA

Au fil des ans, Paris s’est essayée à tout, de la musique et du théâtre au mannequinat, après avoir sorti son premier album, Fané, en novembre de l’année dernière.

Elle a dit que sa célèbre famille l’avait influencée dans sa carrière d’une manière énorme – en particulier son père icône de la pop, dont les goûts musicaux étaient très variés.

Elle a dit: « Je suis évidemment une fan. Je connais toutes les paroles de tous [his] Chansons.

«J’ai le sentiment que chaque partie de mon enfance influencera toujours comment je suis aujourd’hui, que ce soit [through] expériences ou comme toute la musique que nous avons écoutée. «

Paris a ajouté: « [My dad] aimait la musique classique, le jazz, le hip hop et le R&B, et évidemment les trucs de Motown, mais aussi le Top 40 de la radio.