Les patrons de la télévision en pourparlers pour ramener ChuckleVision avec une énorme tournure

Selon The Sun, certains des scénaristes originaux du duo comique sont impliqués dans le projet, qui cherche à faire revivre la série légendaire qui a duré 292 épisodes entre 1987 et 2009 et qui a été si appréciée du public.

GloussementVision est une partie tellement emblématique de l’enfance de tant de personnes qu’il est pratiquement impossible pour les Britanniques d’une certaine génération de soulever des objets lourds sans dire « à moi, à toi », ou de laisser un « oh mon Dieu » sans répondre par « oh mon Dieu ». , Oh cher’.

Pendant ce temps, Paul a travaillé sur d’autres projets, dont une chanson de musique house, « The Only Way To Me To You », qui sera disponible à partir du lundi de Pâques.