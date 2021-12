Jussie Smollett reconnu coupable de canular de crime haineux

Le verdict est tombé. Jussie Smollett a été reconnu coupable d’avoir menti à la police de Chicago au sujet d’avoir été victime d’un crime haineux en janvier 2019. À l’époque, Smollett a allégué avoir été victime d’une agression raciste et homophobe par deux hommes non identifiés. , mais les flics ont accusé l’acteur d’avoir organisé l’incident avec l’aide de deux frères avec qui il a travaillé Empire. Smollett a maintenu son innocence depuis.

Malheureusement pour Smollett, les jurés n’achetaient pas son histoire. Il a été reconnu coupable de cinq des six chefs d’accusation portés contre lui, faisant face à des accusations de conduite désordonnée pour chaque fausse déclaration qu’il a faite à la police. Les cinq chefs d’accusation dont il a été reconnu coupable remontent à la nuit où il a signalé l’incident et parlé avec différents policiers, étant inculpé chaque fois qu’il a répété son histoire à la police. Il a été déclaré non coupable d’un sixième chef d’accusation dans le cadre d’un entretien avec la police, des semaines plus tard, lorsqu’il a déclaré avoir été victime d’un cambriolage aggravé. Le verdict signifie également que Smollett devra probablement verser un dédommagement à la ville de Chicago à hauteur de 130 000 €.

Initialement, Jussie Smollett a affirmé qu’il ne savait pas qui l’avait attaqué, mais son histoire a changé après que la police a déterminé que ses agresseurs étaient Abel et Bola Osundairo, deux frères qui ont travaillé avec Smollett sur Empire. À la barre, Smollett a allégué qu’il était toujours victime d’une agression et que les frères mentaient sur son implication. Il a également déclaré qu’il avait eu une relation sexuelle avec Bola, une affirmation que Bola a démentie sous serment. Les Osundairos ont également déclaré que Smollett les avait payés pour ce qu’ils disaient être de l’argent pour acheter les fournitures nécessaires pour mener à bien le canular, y compris des chapeaux rouges ressemblant à ceux des partisans de Donald Trump, et leur a indiqué où et quand trouver Smollett cette nuit-là.

Dans le rapport de police original de Smollett, il a affirmé qu’il avait été agressé par deux hommes débitant des insultes homophobes et raciales, affirmant qu’ils lui avaient également jeté de l’eau de Javel et lui avaient attaché une corde autour du cou. Lorsque la police a accueilli Smollett chez lui après les avoir appelés, l’acteur avait toujours la corde autour du cou. Les images de surveillance ont également révélé que Smollett rentrait chez lui en portant toujours le sandwich Subway qu’il avait acheté avant l’incident, ce qui semblait particulier aux enquêteurs. Smollett a nié avoir été impliqué dans ce que la police a rapidement pensé être un canular, mais son histoire s’est effondrée rapidement une fois que les agents ont localisé les frères Osundairo, qui ont tous deux été très coopératifs dès le début.

Smollett risque jusqu’à trois ans de prison, bien qu’il ne soit pas clair pour le moment s’il purgera une peine derrière les barreaux. Pire encore, il fait toujours face à une poursuite civile contre lui déposée par la ville de Chicago pour récupérer les frais d’enquête sur l’affaire. Toute l’épreuve a également déjà eu un impact sérieux sur la carrière d’acteur de Smollett, car son personnage a été considérablement réduit Empirela dernière saison de sans aucun autre grand rôle actuellement aligné pour lui. Cela étant dit, il y aura toujours une chance qu’il puisse recommencer à jouer après avoir fait face aux conséquences de ses crimes, comme nous l’avons récemment vu avec Lori Loughlin. Cette nouvelle nous vient de TMZ.





