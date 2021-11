Resident Evil Reboot envoie des critiques fuyant Raccoon City

Le nouveau film Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City a ramené le T-Virus sur grand écran avec sa récente première au cinéma. Dès le début, le scénariste-réalisateur Johannes Roberts a clairement indiqué que cette nouvelle version de la franchise serait beaucoup plus basée sur les jeux vidéo originaux, un départ de la série de films plus riches en action de Paul WS Anderson. Le redémarrage a suscité des opinions assez mitigées de la part des fans, et c’est pire avec les critiques avec un score « pourri » sur Rotten Tomatoes.

Avec un peu plus de 30 avis au moment de la rédaction de cet article, le score de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City a été frappé avec un score critique de 29% pourri sur le tomatomètre. Le score d’audience est beaucoup plus aimable, car il est même classé à 60% avec plus de 250 notes soumises par les fans. Ce n’est peut-être pas trop surprenant, car le film semble être conçu en pensant plus aux fans de la franchise qu’aux critiques de cinéma traditionnels, qui ont souvent l’habitude de donner des films d’horreur au pop-corn comme ces mauvaises critiques. Peut-être que c’était juste un peu trop de fan service pour ceux qui ne connaissent pas les jeux.

« Si vous voulez voir quelque chose qui ressemble au jeu vidéo, jouez au jeu vidéo », estime Michael Gingold de Rue Morgue. Cela fait écho à Nick Schager de Variety, qui ajoute: « Le scénariste-réalisateur Johannes Roberts fournit de nombreux services aux fans mais un complot cohérent rare et encore moins de peurs. » Mike McGranaghan d’Aisle Seat note : « Si vous devez jouer à un jeu vidéo pour bien comprendre un film, ce n’est pas un bon film. Une autre critique d’Evan Dossey du Midwest Film Journal qualifie le film de « vortex provoquant des migraines de mauvaises horreurs, d’incohérences et de références de franchise ennuyeuses ».

Alors que la plupart des critiques n’étaient pas d’accord, d’autres ont vu la valeur de Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City. Être fan n’a fait que rendre l’expérience plus agréable pour certains d’entre eux. Comme le dit Sean Keane de CNET, il s’agit d’un film qui « ravira les fans à la recherche d’une balade amusante remplie d’œufs de Pâques à travers les deux premiers jeux de la série d’horreur de survie de 25 ans ». Johnny Oleksinski du New York Post a déclaré: « C’est la première entrée regardable de la série. Pour une fois, vous n’enviez pas les chanceux qui se font tuer par des zombies. »

Bien sûr, comme le disait le regretté Ricky Nelson, on ne peut pas plaire à tout le monde. Pourtant, l’espoir est de plaire au plus grand nombre possible de spectateurs, et cela peut parfois être une ligne difficile à remorquer lors du redémarrage d’une franchise établie. Une erreur a peut-être été de combiner les histoires des deux jeux vidéo originaux en un seul film, car cela laissait peu de temps pour étoffer un peu plus les personnages. Le problème avec cette voie est que Resident Evil 2 semble être le titre le plus populaire des jeux classiques, donc certains fans ont peut-être été déçus par l’absence de Leon et Claire.

Ces mauvaises critiques peuvent nuire Resident Evil : Bienvenue à Raccoon City‘s chances d’obtenir une suite, mais cela peut toujours arriver si suffisamment de gens se rendent pour voir le film ce week-end. Si une suite devait être faite, Johannes Roberts a taquiné en incorporant des éléments de Resident Evil 4. Pour l’instant, vous pouvez regarder le nouveau redémarrage dans les salles de cinéma après sa première juste avant Thanksgiving.





