Arrested Development quitte Netflix en mars

A partir du 15 mars, Développement arrêté ne sera plus disponible sur Netflix. Les cinq saisons de la série quitteront le fournisseur de services de streaming. Variety rapporte que cela est dû au fait que l’accord de licence expirera d’ici le 15 mars sans aucun plan de renouvellement.





Les fans ne peuvent que regarder Développement arrêté jusqu’au 14 mars sur Netflix. La sitcom avec Jason BatmanMichael Cera, Jeffrey Tambor, Jessica Walter, Will Arnett, Tony Hale, Portia de Rossi, David Cross et Alia Shawkat ont diffusé sa dernière saison en 2019. La série a été annulée par Fox après trois saisons en 2006 en raison de faibles audiences et audiences.

La série a été diffusée sur Fox de novembre 2003 à février 2006. L’émission a suscité des commentaires principalement positifs et a été acclamée par la critique. Au cours de sa course, Développement arrêté a remporté un total de six Emmy Awards et un Golden Globe Award du meilleur acteur dans une série télévisée – comédie musicale ou comédie pour Jason Bateman. Il a été reconnu comme l’une des meilleures émissions de télévision de tous les temps par de nombreux sites Web et publications. La série a également influencé différentes émissions en adaptant des séries comiques à caméra unique.

La série a une longue histoire avec Netflix

Netflix a décidé de relancer l’émission pour deux saisons supplémentaires en 2011. La plateforme de streaming s’est associée à 20th Century Fox Television et Imagine Entertainment pour produire les saisons 4 et 5. La quatrième saison a été diffusée en 2013 et la dernière saison a été diffusée en deux parties, épisodes 1 à 8 sont sortis le 29 mai 2018 et les épisodes 9 à 16 sont sortis le 15 mars 2019. Netflix a alors acquis un droit non exclusif sur les trois premières saisons et la série est disponible sur Netflix depuis lors. Les fans peuvent toujours regarder les saisons 1 à 3 sur Hulu.

Développement arrêté a une longue histoire avec Netflix. La série primée aux Emmy Awards créée par Mitchell Hurwitz fait partie de la programmation originale de Netflix depuis près d’une décennie. Aucun mot pour le moment sur le renouvellement potentiel des droits, mais cela semble peu probable car la série a déjà quitté la plateforme dans certaines régions. Développement arrêté a été retiré de régions comme Netflix Australie depuis 2021.

Développement arrêté Le synopsis se lit comme suit : « Le fils pondéré Michael Bluth reprend les affaires familiales après l’emprisonnement de son père. Mais le reste de sa famille gâtée et dysfonctionnelle rend son travail insupportable. »