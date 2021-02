More Than Miyagi: The Pat Morita Story Review: Une rétrospective fascinante d’une icône américaine

Noriyuki « Pat » Morita a brisé de nombreuses barrières pour devenir une icône de la culture pop américaine. Il restera à jamais dans les mémoires comme le mentor sage, gentil et assommant, M. Miyagi, en Le Karaté Kid et ses trois suites. Mais l’histoire de la vie de Morita et sa carrière de plusieurs décennies étaient bien plus que ce rôle légendaire. Plus que Miyagi: l’histoire de Pat Morita tire le rideau pour révéler un homme complexe, extrêmement talentueux et troublé. Il a combattu le racisme et les stéréotypes hollywoodiens avec charme et humour, mais n’a pas réussi à vaincre sa dépendance à l’alcool.

Plus que Miyagi: l’histoire de Pat Morita est raconté à travers des entrevues d’archives, des souvenirs de nombreuses co-stars, de collègues de l’industrie et de sa troisième épouse depuis onze ans, Evelyn Guerrero; qui était avec lui au moment de sa mort en 2005. Noriyuki « Pat » Morita est né près de San Francisco le 28 juin 1932 de parents japonais. Il a reçu un diagnostic de tuberculose vertébrale alors qu’il était tout petit et a passé des années de son enfance totalement immobilisé dans un hôpital. Il a été retiré des soins médicaux lorsque les Américains d’origine japonaise ont été envoyés dans des camps d’internement pendant la Seconde Guerre mondiale. Le film explore cette horrible incarcération et l’effet profond qu’elle a eu sur Morita. Une chirurgie réussie a corrigé sa colonne vertébrale, mais une enfance passée dans les hôpitaux et dans un camp de concentration américain a laissé des cicatrices psychologiques durables.

Le documentaire se concentre ensuite sur l’ascension de Pat Morita vers la célébrité en tant que comédien dans les années soixante et soixante-dix. Morita ne parlait presque pas de japonais. Il s’est moqué des stéréotypes japonais dans sa routine de comédie. Morita a rapidement réservé des devinettes dans des émissions de télévision comiques comme Rire dedans, avant de gagner du terrain dans la télévision épisodique et les petits rôles au cinéma. Il a été forcé de jouer des caricatures asiatiques laides et racistes, mais n’a pas pu refuser de travailler.

Pat Morita est devenu un nom connu en jouant Matsuo « Arnold » Takahashi dans la série télévisée à succès, Jours heureux. Le film a des interviews avec des acteurs comme Henry Winkler, Marion Ross et Anson Williams. Morita s’est également lié d’amitié avec le comédien Redd Foxx, invitée à décrocher des rôles dans Sanford and Son, Laverne et Shirley, et Bienvenue à nouveau Kotter. Il se souvient avec amour du producteur / réalisateur / écrivain maintenant décédé Garry Marshall.

Plus que Miyagi: l’histoire de Pat Morita va dans les coulisses pour expliquer son casting Le Karaté Kid. Ces interviews, des images inédites et ses souvenirs du processus, y compris sa nomination aux Oscars, sont les points forts du film. Les co-stars de Morita, Ralph Macchio, William Zabka, Martin Kove et le scénariste Robert Mark Kamen parlent avec éloge de leur ami. Les premiers tests d’écran avec Macchio et Morita, comme Daniel et M. Miyagi, sont électrisants. Le directeur du doc, Kevin Derek, donne également le doublé de Morita, Fumio Demura, qui a mené les combats dans tous Le Karaté Kid films, temps égal. Demura avait une excellente relation avec Morita et était honoré d’avoir fait partie de la franchise.

Plus que Miyagi: l’histoire de Pat Morita discute franchement du racisme auquel les acteurs américains d’origine asiatique ont été confrontés à Hollywood et dans la société en général. L’interview avec l’acteur vétéran James Hong est particulièrement éclairante. Il parle du « Yellow Facing » d’Hollywood des rôles asiatiques. Mickey Rooney, Audrey Hepburn et John Wayne ont été choisis comme Asiatiques dans des rôles principaux, tandis que lui et Morita ont été forcés de jouer les bouffons. Pat Morita a dû se référer à lui-même comme « The Hip Nip » aux agents de casting.

Le film prend une tournure sombre et tragique en confrontant directement l’alcoolisme de Pat Morita. Evelyn Guerrero parle honnêtement de son combat contre la maladie. Morita «buvait tous les jours depuis l’âge de douze ans». Il avait été un alcoolique fonctionnel toute sa vie et s’était donné beaucoup de mal pour cacher sa consommation d’alcool. Ce n’était pas un secret sur le tournage à Hollywood, mais Morita a toujours géré son jeu d’acteur de manière professionnelle. Guerrero montre des photos et des vidéos de Morita évanouie ivre. Il a utilisé l’alcool comme mécanisme d’adaptation pour une vie de dépression. Pat Morita était gai en surface, mais souffrait profondément à l’intérieur. Le dernier acte est parfois difficile à regarder. Morita s’est bu à mort en raison de difficultés financières et d’une célébrité fanée.

Les filles de Pat Morita ont refusé d’être interviewées pour le film. Dans une interview avec Tom Snyder, Morita s’est déploré en tant que mari, mais était un «bon père». Le réalisateur Kevin Derek explique que ses enfants n’ont pas participé au documentaire. Il mérite le mérite d’avoir présenté un portrait bien équilibré de Pat Morita. Le film célèbre sa vie et ses réalisations révolutionnaires, mais ne le glorifie pas trop. Il était aimé, respecté et talentueux, mais certainement aussi imparfait.

Pat Morita n’a jamais craint son succès en tant que M. Miyagi. Il a embrassé tout ce que le rôle a fait pour sa carrière et la culture américaine japonaise. Ralph Macchio, William Zabka et Martin Kove pensent qu’il aurait été ravi Cobra Kai. Des générations ont grandi avec M. Miyagi en tant que symbole de force, d’amitié et d’enseignement. Près de quatre décennies après Le Karaté Kid, et seize ans après sa mort, Pat Morita résonne toujours avec le public du monde entier. Plus que Miyagi: l’histoire de Pat Morita est une production de Love Project Films. Il sera disponible en téléchargement numérique (Google Play, iTunes, Amazon Prime Video) le 5 janvier.

