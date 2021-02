Les 11 meilleurs documentaires technologiques à regarder sur Netflix

Informatique, exploration spatiale, jeux vidéo, réseaux sociaux … tout un monde de connexions, d’inventions et de tester les limites de l’ingéniosité humaine. Cette sélection de documentaires explore tout ce que la technologie nous a donné, ce qu’elle peut nous prendre et ce qui est à venir. De notre pire visage sur Internet à l’histoire de la NASA: une compilation d’histoires qui examinent notre relation avec les aspects les plus inattendus de la technologie.

Le grand hack

L’un des grands scandales du monde technologique de ces dernières années, la fuite de Cambridge Analytica, analysé en détail dans un documentaire qui va au-delà du crime et des procès qui ont suivi. Il s’interroge également sur la valeur des données sensibles en ces temps et pourquoi elles sont devenues plus précieuses (et commercialisables) que l’argent lui-même. Un documentaire sur le côté sombre de ce que nous faisons savoir à Internet sur nous.

Tu peux le voir ici

Imprimer la légende

Un documentaire simple et léger sur ce qu’il prédit lui-même comme la prochaine grande révolution industrielle. Optimiste et simple, ‘Print the Legend’ plonge dans le monde des passionnés d’impression 3D et comment la médecine, la technologie et le quotidien, même dans les coins les plus insoupçonnés, promettent d’être révolutionnés par un moyen de production qui, s’il était correctement massifié, pourrait changer complètement le monde et ses échelles de pouvoir.

Tu peux le voir ici

La génération de Mars

La vie quotidienne d’un groupe d’enfants qui font partie du camp spatial de la NASA et qui dans un proche avenir exploreront Mars. Un documentaire tourné vers l’avenir, qui détaille la dure vie quotidienne des futurs astronautes et qui a des personnalités comme l’astronome Neil deGrasse Tyson analysant pourquoi la conquête de l’espace est un rêve si inhérent à la condition humaine.

Tu peux le voir ici

Le début et la fin de l’univers

La question clé de la science: comment et quand l’univers a commencé et comment et quand il se terminera. L’astronome Al Khalili aborde cette question clé pour la science en passant en revue l’histoire de tout, du Big Bang jusqu’à ce que notre environnement disparaisse de l’épuisement dans un avenir lointain. Le grand défi de la pensée humaine, en deux épisodes accessibles et fascinants de moins d’une heure, avec un présentateur proche et qui rend compréhensibles les concepts les plus abstraits.

Tu peux le voir ici

Le dilemme des réseaux

« Si vous ne payez pas pour le produit, vous êtes le produit. » C’est l’une des nombreuses phrases effrayantes de ce documentaire par avertissement sur le manque de confidentialité dans les réseaux sociaux et l’apparente gratuité de tous les services. Et ceux qui préviennent savent de quoi ils parlent: la plupart des invités de cette production, à mi-chemin entre le formidable et le révélateur, sont des créateurs de nombre de ces réseaux sociaux, d’anciens employés de sociétés informatiques qui ont contribué à les rendre addictifs et sibyllins.

Tu peux le voir ici

Coronavirus: en bref

La série de documentaires à laquelle collaborent Netflix et le site Vox est un vrai délice: des pilules d’une demi-heure qui abordent les sujets les plus divers avec rigueur et concepts abordables. Dans ce cas, nous avons une mini-série de trois épisodes qui placent les pandémies comme un phénomène en général, le coronavirus en particulier et les effets futurs possibles de celui-ci. Très visuel et accessible, parfait pour se faire une idée générale de concepts rarement abordés, précisément en raison de leur caractère universel.

Tu peux le voir ici

Meilleur score: le monde des jeux vidéo

Six épisodes ils sont incontestablement insuffisants pour analyser une histoire aussi complexe et pleine de méandres que celle des jeux vidéo. En tant que produit d’introduction, cependant, « High Score » fait parfaitement le travail, offrant ce que vous attendez d’un documentaire de ce type: de nombreuses anecdotes et séquences de jeux vidéo classiques et de nombreux témoignages de première main. Une première étape pour plonger dans l’histoire fascinante du médium, et ce serait formidable si ce n’était que la première saison de beaucoup.

Tu peux le voir ici

Personne ne parle: les essais de la presse libre

Bien que trois ans seulement se soient écoulés depuis sa création, la plupart des choses que raconte ce documentaire font déjà partie d’hier. Par exemple, Trump était toujours un millionnaire sans scrupules. Seulement. Mais l’histoire qu’il raconte est très intéressante et sert à se faire une idée de la façon dont le monde de l’information a été configuré dans Internet actuel: commence par le procès de Hulk Hogan contre Gawker pour fuite d’un sex tape, et les intérêts cachés derrière cela. A partir de là, intrigues, liberté d’expression remise en cause et lutte pour le contrôle des médias.

Tu peux le voir ici

Le dernier vol du Challenger

Un rendez-vous incontournable pour ceux qui s’intéressent à la course spatiale. Ce documentaire en quatre épisodes passe en revue la tragédie du Challenger, une navette spatiale qui allait franchir plusieurs étapes, notamment l’envoi d’un civil dans l’espace. Mais quelques minutes après le décollage, quelque chose s’est mal passé: le documentaire aborde non seulement tous les aspects techniques de l’échec, mais aussi fait un portrait complet de la NASA et, par extension, de la société américaine de l’époque, et comment cela a changé après l’accident.

Tu peux le voir ici

Ne touche même pas les chats: un tueur d’Internet

Sur la base de la loi universelle selon laquelle les chats ne peuvent pas être blessés sur Internet, c’est-à-dire quelque chose d’apparemment anecdotique, Cette série surprenante développe la chasse, digne d’un film de fiction, d’un meurtrier qui a ensuite blessé des proies plus graves. qu’une simple portée de chats nouveau-nés. Le portrait d’un groupe de marginaux qui passent des heures sur Internet à utiliser les outils à leur disposition pour retrouver le méchant depuis chez eux est aussi unique que le complot de chasse du meurtrier lui-même.

Tu peux le voir ici

Mercure 13

Encore un documentaire sur la course à l’espace, mais qui affecte un aspect beaucoup plus sombre que le média Challenger: Mercure 13 est le nom du programme avec lequel 13 femmes étaient prêtes à voyager dans l’espace. Mais lorsque le projet en était à sa phase finale et que ses participants étaient en formation, l’idée originale a été frustrée et ils ont été remplacés par des hommes. Un documentaire vindicatif pour ceux qui s’intéressent aux origines de l’exploration spatiale, car il fait partie de l’une de ses périodes les plus fascinantes: la compétition entre les États-Unis et l’URSS en pleine guerre froide.

Tu peux le voir ici