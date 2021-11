À quelle heure et où débute La Venganza de los Ex VIP ?

Barbouille Laque acrylique satin – meubles, bois, murs et plafonds - 1 ltr Rouge & Rose - Ex fan des 60’s

Peinture Effet Satiné Laqué, Lessivable, Anti Rayure, Fabriquée En France. Peinture Écologique, Cov Très Bas : A+, Nettoyage Des Outils À L’eau. Application Simple Et Rapide, Couvre Jusqu’à 12 M² Par Litre Et Par Couche. Sans Trace De Reprise Et Retouchable, Séchage En 30 Minutes, Recouvrable En 6 Heures. Peinture Pour Murs Et Plafonds En Intérieur Et En Extérieur, Idéale Pour La Salle De Bain, La Cuisine Cuisine Et Les Boisieries. Silk & Satin Est Une Laque Acrylique Satiné Pour Meubles, Boiseries, Murs Et Plafonds De Toutes Vos Pièces, Salle De Bain Et Cuisine Incluses. Formulation Super Lessivable Et Résistante Avec Une Finition Lisse Et Tendue. Intérieur Et Extérieur. Très Couvrant En Phase Aqueuse Et Facile À Utiliser. Grâce À Une Formulation Innovante Cette Peinture Élimine Les Risques Des Reprises Même Sur Des Très Grandes Surfaces. La Finition Soyeuse Ne Farine Pas Et Ne Lustre Pas Non Plus Même Pour Les Coloris Foncés. Pour Meubles, Murs, Plafonds Et Boiseries De Toute Pièce. Les Supports Doivent Être Secs Propres Et Bien Préparés. 12m² Au Litre Nettoyage Des Outils : À L’eau. Couleur Rouge & Rose - Ex Fan Des 60’s : Un Rose Indien Pour Méditer Peinard(e) Avec Son Gourou. La Marque Barbouille Est Née Des Tréfonds De Notre Imagination Délirante Et Compulsive Et D’une Solide Expérience De Vingt Années Dans La Formulation Des Peintures, La Création De Nuancier Et La Mise En Teinte Des Peintures … En Travaillant Avec Différents Applicateurs Et Décorateurs Nous Avons Mis Au Jour Un Produit Simple Et Qualitatif, Une Peinture Qui Puisse Être Utilisée Sur Tous Les Supports, Couvrante Et Lessivable Écologique Et Économique. Aujourd’hui, Nous Avons Achevé La Gamme Avec Un Nuancier De 30 Coloris (plus Le Blanc), Organisé Dans 6 Époques De L’histoire Moderne Française Et Dédié Cette Création Au Seul Canal De Distribution Direct Et Universel : Le Net Seul Marché Nous Permettant De Vous Offrir Des Produits Haut De Gamme Avec Des Prix Très Compétitifs. - Barbouille - Laque Acrylique Satin – Meubles, Bois, Murs Et Plafonds - 1 Ltr Rouge & Rose - Ex Fan Des 60’s