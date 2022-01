Moon Knight Teaser arrive avant la bande-annonce complète lundi

Un nouveau teaser pour Chevalier de la Lune vient d’arriver avec des nouvelles qu’une bande-annonce complète est au coin de la rue. Sur Twitter, Hulu a publié une courte vidéo qui comprend de nouvelles images, y compris notre premier regard sur Ethan Hawke en tant que méchant face au héros titulaire d’Oscar Isaac. Comme indiqué dans le tweet, la bande-annonce complète de l’émission arrivera le lundi 17 janvier lors du match NFL Super Wild Card sur ESPN et ABC Network.

Ce teaser arrive au milieu d’une vague de rumeurs selon lesquelles Chevalier de la Lune arrivera plus tôt que prévu. Pour l’instant, aucune date de sortie officielle n’a été fixée pour la série, bien que des rumeurs récentes suggèrent la fin du mois de mars. Cela semble possible avec la bande-annonce sur le point de tomber, et il y a de fortes chances que la date officielle vienne avec la bande-annonce.

Une description de série pour Chevalier de la Lune se lit comme suit: « Une nouvelle série d’action-aventure globe-trotter mettant en vedette un justicier complexe qui souffre d’un trouble dissociatif de l’identité. Les multiples identités qui vivent en lui se retrouvent plongées dans une guerre mortelle des dieux sur fond d’Egypte moderne et ancienne. »

Basé sur le personnage de Marvel Comics, Chevalier de la Lune a été créé pour Disney+ par Jeremy Slater. Il met en vedette Oscar Isaac dans le rôle principal de Marc Spector, un homme qui combat secrètement le crime en tant que héros titulaire. La série fait partie de la phase quatre de Marvel Cinematic Universe et consistera en six épisodes d’une heure.

Ethan Hawke joue un méchant inspiré par le chef culte David Koresh







« J’ai basé mon personnage sur David Koresh », a admis Hawke lors d’une interview sur Tard dans la nuit avec Seth Meyers. « Ouais, donc je veux dire, je suppose que ça marche. Je voulais totalement un Camero, tu sais? Je veux monter sur un Camero. Je ne peux pas te croire, je veux dire, tu es bon Seth. Ou peut-être que je ‘ Je ne suis pas encore hors de caractère… Je ne sais pas si nous voulons être enregistrés en disant cela. Mais, je dirai, il est la base d’une grande inspiration de personnage, cependant.

À propos de son casting dans la série, Hawke a ajouté: « J’en ai entendu parler par Oscar Isaac, qui vit à trois pâtés de maisons de chez moi à Brooklyn. J’étais dans un café et il est venu vers moi et m’a dit: » J’ai vraiment aimé Le bon seigneur oiseau. Vous voulez être dans le Chevalier de la Lune avec moi?’ Et j’étais comme, ‘Ouais.’ Donc ça s’est passé de la bonne manière. »

Nous n’avons pas encore de officiel date de sortie pour Chevalier de la Lune, mais espérons que cela viendra avec la nouvelle bande-annonce. Les fans peuvent regarder cette vidéo lors de sa sortie lundi lors du match NFL Super Wild Card. La série sera diffusée exclusivement sur Disney + lors de sa sortie, ce qui pourrait arriver en mars si les rumeurs récentes se révèlent vraies.





