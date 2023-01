Ils font un flashmob au Mexique de la danse Merlina pour célébrer la deuxième saison

Netflix

Les fans de Netflix ont célébré la confirmation de la deuxième saison avec un flashmob de la danse Merlina.

©NetflixIls ont recréé la danse de Merlina à Mexico

Netflix a mis de longues nappes, car après avoir confirmé la deuxième saison de sa série à succès Merlin, la plateforme de streaming a recréé la danse bien connue inventée par le protagonisteJenna Ortega, avec des dizaines de personnes déguisées en personnage du locomotives addams dans la ville de Mexico. « Parce que l’actualité de la saison 2 de Merlina méritait une célébration« , a souligné la plateforme.

Dans la vidéo, on peut voir des dizaines de femmes en robes et tresses noires et des hommes également en noir et avec quelques accessoires. pendant qu’ils montraient aux gens qui passaient dans la région leurs meilleurs pas avec

Goo Goo Muck , chanson de 1981 des Cramps en arrière-plan, comme dans la scène où Merlina a été encouragée à danser toute seule. De cette façon, les fans et Netflix ont montré leur enthousiasme devant la station de métro Insurgentes.

La vidéo d’un peu moins d’une minute a des dizaines de likes et de réactions, parmi des commentaires qui célèbrent non seulement la saison, mais aussi la curieuse façon de célébrer. Cependant, malgré la célébration, il y avait aussi des commentaires négatifs, qui disaient qu’ils en avaient assez de la danse ou qu’ils n’aimaient pas la série : »

La bêtise de l’être humain pour une simple émission de divertissement« , »

Ils sont déjà fatigués avec cette danse« O »

Honnêtement, cette danse n’a l’air bien que sur le personnage, le reste a l’air super ridicule » étaient quelques-uns des commentaires des internautes.

Cependant, il y avait aussi ceux qui ont tout simplement apprécié le flashmob avec la danse de Merlina : »

Les gens qui grincent des dents me font rire. Il suffit de ne pas voir et c’est tout, il n’y a pas besoin de critiquerO », »

J’aime Merlina Addams (Jenna Ortega)« O »

Don des trois sagess » ont été quelques commentaires sur les réseaux sociaux de ceux qui ont apprécié cette danse qui a eu lieu à quelques mètres de la Zona Rosa.

Cette danse de la série a connu un tel succès qu’elle est devenue un défi TikTok, elle a été recréée par des patineurs artistiques, ils ont fait un gâteau du roi du personnage et maintenant les pas ont été recréés par des dizaines de personnes à Mexico. »

Ces dernières semaines, j’ai été chassé, ensorcelé et imité des millions de fois sur Internet. Ça a été de la torture, merci. j’aimerais m’en soucier davantage« , a déclaré Jenna Ortega dans le rôle de Merlina avant la bonne acceptation de la série, dont la date de la deuxième saison n’a pas encore été définie.

