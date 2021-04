Genshin Impact fait droit aux chasseurs de trophées PS5 en ajoutant du platine

Mobistoxx Canapé d'angle convertible ZIDAN avec méridienne droite tissu gris platine

À la recherche d'un nouveau canapé d'angle confortable et tendance ? Alors vous êtes au bon endroit! Le look moderne, le confort incroyable et le côté pratique vous épateront. Le canapé d'angle convertible de la collection ZIDAN contient un tiroir de rangement pour que vous puissiez ranger facilement et proprement toutes vos couvertures et oreillers. De plus, un système fonctionnel permet de transformer le canapé en lit en quelques secondes. Pratique, non ? Les accoudoirs et les appuie-tête peuvent être réglés en hauteur. De quoi plaire à la plupart d'entre vous! Vous avez déjà hâte de passer des soirées cinéma amusantes avec votre famille ? Ne manquez pas de regarder la vidéo et de découvrir les différentes fonctions du canapé d'angle ARRAS.