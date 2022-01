Harry Potter, Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux ? Les adeptes d’Ibai recommandent la meilleure saga

in

CÉLÉBRITÉS

Le streamer a demandé sur les réseaux sociaux quelle était la meilleure franchise et ses fans ont lancé le débat. C’est le film que le présentateur espagnol a choisi !

©Warner Bros.Le Seigneur des Anneaux, Star Wars et Harry Potter, trois des franchises les plus réussies.

Tout au long de l’histoire du cinéma, il y a eu sagas pour tous les goûts. Alors que les franchises de super-héros mènent aujourd’hui les tendances, d’autres s’affirment comme des classiques inoubliables pour les téléspectateurs de tous âges. Harry Potter, guerres des étoiles Oui Le Seigneur des Anneaux ne sont que quelques-uns d’entre eux. le streamer Ibaï Llanos Il a demandé à ses followers quelle était la meilleure et les réponses étaient incroyables.

Il y a quelques heures, le visage le plus connu de Twitch en hispanophone est venu avec une question qui a fait débat sur les réseaux sociaux. L’Espagnol a écrit sur son profil Twitter vérifié : « Je n’ai jamais vu Harry Potter, ni Star Wars, ni Le Seigneur des Anneaux. Par lequel dois-je commencer ?”. Et c’est que ces trois séries de films ont su devenir des franchises plébiscitées par le public et des productions qu’il faut voir au moins une fois dans sa vie.

Ses followers n’ont pas hésité à choisir. Certains ont commencé par nommer Harry Potter, le plateau de huit films basé sur les romans fantastiques YA écrits par JK Rowling. Depuis quelques semaines, l’histoire du magicien fait parler d’elle sur Internet grâce aux retrouvailles du casting pour l’anniversaire des 20 ans. Cependant, ce n’était pas l’argument, mais… Ce sont les films que Leo Messi aime le plus !

Bien que le tweet ait recueilli plus de 75 mille aimeen quelques heures, la vérité est que peu d’entre eux ont osé recommander guerres des étoiles. Malgré cela, une réponse a retenu l’attention. C’est que le compte officiel de Star Wars Espagne lui a écrit publiquement : « Salut”. Plus tard, ils ont motivé leurs followers : «C’est maintenant que vous recommandez Ibai Llanos dans quel ordre regarder les films sur Disney +”.

Les followers du streamer, finalement, ont majoritairement choisi Le Seigneur des Anneaux. C’est que puisqu’il s’agit -en principe- d’un trilogie, il est beaucoup plus court de profiter plutôt que de s’embarquer dans des séries de quelques films. Ibai a suivi la recommandation de ses abonnés, mais quelques minutes plus tard, il est revenu pour écrire de manière amusante sur son profil : « Je me suis endormi quand Gandalf est arrivé chez les nains ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂