La VRAIE raison pour laquelle Malcolm in the Middle a été annulé, était-ce à cause de Bryan Cranston ?

Malgré son grand succès, Malcolm au milieu a été annulé et Bryan Cranston a révélé la vraie raison.

©IMDBMalcolm au milieu a eu un total de sept saisons.

Malcolm au milieudisponible sur Disney+, était l’une des séries humoristiques les plus réussies de la première décennie des années 2000, mais comme on dit : toutes les bonnes choses finissent et ici Nous vous disons quelle est la raison pour laquelle ils ont annulé la série.

La série tournait autour de Malcolm, le fils bourgeois d’une famille bourgeoise avec un don particulier : une intelligence supérieure à la moyenne et bien qu’il ait conquis la télévision, la série s’est terminée après sa septième saison.

+ Malcolm au milieu terminé par Bryan Cranston ?

L’émission s’est terminée en mai 2006 et lors d’un podcast de 2021, Cranston a déclaré qu’il y avait presque une huitième saison. Bien que Fox les ait enthousiasmés par cette possibilité, ils ont ensuite fait savoir à l’ensemble de la distribution qu’ils avaient eu une série pilote réussie, ils ont donc décidé d’annuler la série pour faire place à de nouveaux projets..

Bryan a révélé qu’après son succès dans Malcomils lui ont proposé deux programmes où le rôle était celui d’un papa « idiot », tel qu’il était défini dans Malcom, Propositions qu’il a immédiatement rejetées.

Quand Malcom terminé, Fox lui a dit que quelqu’un voulait lui présenter une émission intitulée Breaking Baddonc, de ne pas avoir annulé Malcompeut-être que Cranston n’aurait pas joué dans la série dans son rôle de Walter White : « si nous avions enregistré la huitième saison de Malcolm, il n’aurait pas pu faire partie du programme pilote et quelqu’un d’autre aurait eu ce rôle« , a-t-il déclaré lors du podcast Sans intelligence avec Jason Bateman, Sean Hayes et Will Arnett.

À la fin de l’année dernière, Frankie Muniz, qui a donné vie à Malcolm, a révélé que Cranston avait un projet entre les mains autour de la série télévisée, alors il y a encore une chance que la famille de Malcolm se réunisse pour un renouveau de l’histoire et découvre ce qui est arrivé à la famille Wilkerson au cours des 20 dernières années.

