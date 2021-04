Monster Pets: Un court métrage dans un hôtel de Transylvanie arrive ce dimanche pour célébrer la journée des animaux de compagnie

Sony Pictures Animation célèbre la Journée des animaux de compagnie avec un court-métrage d’animation gratuit à regarder dans le Hôtel Transylvanie univers. Doublé Monster Pets: Un court métrage d’hôtel en Transylvanie, le mini-film est produit par le créateur de la franchise Genndy Tartakovsky et Michelle Murdocca. Christian Roedel a produit le court métrage et Jennifer Kluska et Derek Drymon ont réalisé une histoire écrite par Kluska. Vous pouvez le regarder ci-dessous.

« Que serait-ce si le Drac Pack possédait tous des animaux de compagnie? Nous ne pourrions pas être plus excités de retourner dans le monde de l’hôtel Transylvania et d’explorer toutes les frustrations amusantes et adorables des animaux de compagnie à travers une lentille de monstre », a déclaré Monster Pets réalisateurs Jennifer Kluska et Derek Drymon. Les deux dirigeront également le prochain Hôtel Transylvanie film.

Les réalisateurs ont ajouté: « Que se passe-t-il lorsque votre golden retriever mesure 5 étages? Ou votre chihuahua crache du feu? Pouvoir introduire un tout nouveau groupe de personnages dans Monster Pets qui sont tout aussi drôles et étranges que le Drac Pack était un absolu explosion. Nous espérons que le public appréciera le court métrage et attendons avec impatience de voir les animaux de compagnie monstres faire leur apparition dans le prochain Hôtel Transylvanie: Transformania! «

« Ce court métrage a été un travail d’amour de la part des équipes de Sony Pictures Animation et Sony Pictures Imageworks, et nous sommes heureux de pouvoir faire rire les familles du monde entier à cette époque », a ajouté Christian Roedel, qui a produit le court-métrage. . « Le Hôtel Transylvanie La franchise est une question de famille, et ce fut un honneur de travailler aux côtés de nos nouveaux membres Jennifer et Derek, l’incroyable duo de réalisateurs qui prendra les rênes de ce nouveau chapitre passionnant. «

Une logline pour Monster Pets: Un court métrage d’hôtel en Transylvanie se lit comme suit: « Le chiot adorable de la taille d’un monstre de Drac, Tinkles, a plus d’énergie que jamais et veut juste jouer au ballon! Malheureusement, Drac est trop occupé à jongler avec ses tâches à l’hôtel, il est donc déterminé à trouver un compagnon monstre pour son animal de compagnie. énorme ami à quatre pattes. Après une série de discordances, le plan de Drac tourne mal quand Tinkles choisit un compagnon très improbable. «

Le court métrage comprend les voix de Brian Hull (Dracula), Derek Drymon (Tinkles / Zombie / Gillman), Jennifer Kluska (Toots), Genndy Tartakovsky (Blobby / Puppy Blobby) et Jon Olson (animaux monstres supplémentaires).

Ce court-métrage intervient alors que Sony a révélé le titre officiel de Hotel Transylvania 4, qui s’appelle officiellement Hôtel Transylvanie: Transformania. Pour le moment, aucun détail n’a été publié sur l’intrigue, mais Sony a confirmé que le film serait le dernier volet de la série de films d’animation. Après avoir créé la série et réalisé les trois premiers films, Genndy Tartakovsky démissionne de son poste de réalisateur, bien qu’il ait toujours écrit le scénario de la suite. Alice Dewey Goldstone a produit et Selena Gomez, Genndy Tartakovsky et Michelle Murdocca les produits exécutifs.

Il a également été annoncé que Hôtel Transylvanie: Transformania sortira le 23 juillet 2021. Cela fait suite à la date de sortie précédemment fixée pour le 6 août, ce qui signifie que la suite arrivera plus tôt que prévu par les fans. Espérons que cela signifie qu’une bande-annonce officielle n’est pas trop loin derrière. Le nouveau court métrage nous vient de Sony Pictures Animation.

