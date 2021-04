Non, ce n’est pas un moulin à poivre: c’est la première calculatrice compacte de l’histoire et elle a été créée dans un camp de concentration nazi

Comme pour les pantalons évasés à la mode, qui vont et viennent, il semble que dans l’histoire de la technologie, la tendance à augmenter ou diminuer la taille de certains appareils ait également connu des variations au fil du temps. Mais le compact a toujours eu son statut de réalisation, parce qu’il est pratique et peut-être parce qu’il est confortable, et bien que les téléphones portables semblent ne jamais cesser de croître, les ordinateurs et les calculatrices ont dû être réduits par rapport aux premiers, et là la clé était les Curta.

Comme dans le cas des ordinateurs de calcul, nous ne parlons pas d’un appareil électronique, mais de ce qui serait encore l’une des grands-mères de ces calculatrices que nous pourrions avoir chez nous, déjà avec des boutons, un écran et peut-être de l’énergie solaire. On parle de quelque chose d’entièrement mécanique, arrière-arrière-petit-fils des abaques et qu’après sa création, il y a une histoire assez frappante.

Non, ce n’est pas un moulin à poivre

L’origine des calculatrices, à proprement parler, remonte à 1623 lorsque l’Allemand Wilhelm Schickard a conçu le premier appareil capable d’effectuer des opérations arithmétiques dont il existe des preuves. Était grand, complexe, avec de nombreux leviers et il servait à ajouter et à soustraire, donc il avait peu de portable ou de pratique.

Avec les calculatrices, c’était comme avec les ordinateurs, bien que n’occupant pas des pièces entières comme celles-ci. C’était une solution recherchée par ces mathématiciens, physiciens, ingénieurs et scientifiques en général qui ils devaient faire beaucoup de calculs par jour, aussi simples soient-ils.

Pascalina, la première calculatrice mécanique de l’histoire (créée par le scientifique Pascal). Image: Wikimedia commons

En filant avec cela, Cliff Stoll a fait allusion dans Scientific American à Johannes Kepler ou Isaac Newton en ce qu’ils se plaignaient déjà de l’époque qui était utilisée avec des calculs simples, mais bien que, comme nous l’avons vu à l’époque, il y avait déjà des tentatives de calculatrices, elles ne le feraient pas. arriver jusqu’au XXe siècle. En 1914, il y a eu une première tentative avec les machines à ajouter-listant à dix touches, mais en 1948, la Curta est arrivée, avec un design innovant et vraiment compact par le temps.

Il se démarque par son design compact, mais il est assez éloigné de l’image de la calculatrice. En fait, cela ressemble plus à un moulin à poivre.

En fait, il est considéré comme le première calculatrice de poche Histoire. Mais c’est assez différent de l’image actuelle de la calculatrice, en fait cela ressemble plus à un moulin à poivre, que, comme nous le verrons, il a fini par le baptiser.

Un Curta Type II (image: Carlton).

Au début de l’explosion de l’électronique, la calculatrice Curta était un cylindre qui tenir dans la paume de votre main (s’éloignant des modèles précédents) et a été utilisé pour effectuer des opérations telles que l’addition, la soustraction, les produits, les divisions et même les racines carrées. Le tout sans batterie, écran et même pas de clavier; avec une manivelle.

Le fonctionnement du Curta est basé sur la sélection des figures avec lesquelles nous voulons opérer en utilisant des curseurs qui sont dans le contour du cylindre, pour plus tard tourner la manivelle. Ici, nous devons prendre en compte à la fois la direction, ainsi que les temps et la position de la manivelle, de sorte qu’en fonction de la combinaison, nous allons ajouter, soustraire ou faire un autre calcul.

Le recours à Arithmétique du complément à 9, Curta pourrait soustraire, car avec elle, nous pouvons calculer une différence en la transformant en une somme. Ceci a été réalisé en créant des engrenages qui combinaient à la fois l’addition et le complément à 9, de sorte qu’en fonction de la hauteur de réglage de la manivelle, lors de la rotation, elle sera ajoutée ou soustraite.

Ainsi, pour additionner par exemple 12 + 35 + 62, on recourrait tout d’abord à l’anneau (le anneau de nettoyage ou «anneau d’essuie-glace», la touche «C» sur une calculatrice moderne) à zéro. Ensuite, nous sélectionnerions 1 et 2 sur les deux curseurs de droite, puis nous donnions à la manivelle un tour complet.

La même chose serait répétée avec les numéros 35 et 62, et à chaque tour de manivelle, elle s’additionnait et apparaîtrait sur les cadrans de résultat. Pour faire une soustraction, au lieu de simplement tourner la manivelle, la manivelle serait également tirée vers le haut, de sorte que l’opération serait modifiée (car le double engrenage s’était déplacé).

Le Curta également (le deuxième modèle, Type II) avait trois mécanismes de sécurité pour éviter les erreurs (pour fixer les chiffres ou pour éviter de passer par inadvertance d’une opération à une autre). Étant capable de résoudre des opérations avec jusqu’à onze chiffres et avec un design aussi compact que pratique, il était considéré comme « une merveille technologique », selon Stoll.

La conception de Curta était basée sur l’arithmomètre du mathématicien Gottfried Leibniz, inventé à la fin du XVIIe siècle dans cette vague de premiers appareils de calcul. Ceci, à son tour, était basé sur une accumulation de stock avec des pignons utilisant plusieurs cylindres, mais dans le cas du Curta, il n’y a qu’un seul cylindre principal.

Quand le CV vous sauve la vie

Curta vient de Curt Herzstark, son inventeur. Né en 1902, il s’intéresse dès son plus jeune âge à ces premières calculatrices mécaniques plus grosses et surtout plus complexes en mécanique et lourdes. L’un des précédents, celui de Thomas de Colomar (en 1855), était aussi gros qu’un piano et pouvait déjà additionner, soustraire, multiplier et diviser, mais pesant environ 27 kilogrammes, il n’était pas très portable.

Pendant la première Guerre mondiale, Le père de Herzstark a dû se consacrer à la vente de ces calculatrices usagées car son usine de matériel de guerre a été détruite. Cela conditionne que le jeune Curt soit immergé dans ce monde et, vers 1930, il détecte que « quelque chose manquait sur le marché », et au fil des années, il étudie les modèles précédents et les possibilités de l’arithmétique pour, en 1937, déjà en avoir conceptions de calculatrices.

Mais, peu de temps après, les troupes allemandes sont entrées en Autriche et, en 1943, il a été accusé de soutenir les Juifs entre autres «charges». Puis ils l’ont emmené hors de son usine, en passant d’abord par la prison de Pankratz et en l’emmenant plus tard. au camp de concentration nazi de Buchenwald.

Là, il a été sélectionné pour travailler dans une usine militaire et c’est ce qui lui a permis de trouver Fritz Walther, un rival de longue date dans les affaires de Herzstark. Walther, le reconnaissant et tirant parti du bon statut dont il jouissait sous Hitler, informa le commandant du camp de concentration de la valeur du prisonnier et de sa spécialité.

Et puis ils ont proposé de construire « un petit outil de calcul » qui serait offert au Führer si cela fonctionnait vraiment, comme le rapporte le Scientific American d’après les témoignages d’Herzstark. La calculatrice pourrait être la monnaie d’échange pour vous sauver la vie.

Finalement, sa libération est venue avec les troupes américaines, alors qu’il avait déjà ses desseins très avancés. Après plus de difficultés et avec pratiquement pas de ressources, avec des efforts et en les recherchant même dans la royauté du Liechtenstein, les calculatrices ont été faites par Contina AG Mauren dans ladite nation.

Sur les 500 qui ont été fabriquées dans un premier lot, elles ont commencé à devoir remplir une commande de 10 000 unités et ce fut un succès jusqu’à ce que, finalement, l’ère de l’électronique arrive et que ce type de calculatrices tombe en désuétude au cours des années 70. Il est devenu connu sous le nom de « moulin à poivre » en raison de sa conception et Le travail de Herzstark a été reconnu par le gouvernement du Liechtenstein, bien que quand il avait déjà 84 ans.

Image | La calculatrice Curta