Y aura-t-il une saison 2 de Prison School? Voici ce que vous devez savoir!

Les fans de l’école pénitentiaire attendent une deuxième saison depuis 6 ans. L’anime est sorti en juillet 2015 et a mis fin à sa diffusion en septembre de la même année. Le créateur de la Manga Prison School, Akira Hiramoto, a réalisé un manga très controversé créé pour les adolescents au Japon. Ce Manga Ecchi a été adapté en Anime par le réalisateur d’anime, Tsutomu Mizushima. Maintenant, les fans ne peuvent pas attendre la saison 2 de Prison School

The Prison School Anime est une série que vous ne pourrez pas regarder lorsque vous êtes en famille. Il y a beaucoup de scènes notées R et de nudité dans l’anime. Ce n’est strictement pas pour les enfants mineurs. Vous pouvez facilement trouver l’anime sur Crunchyroll, Funimation et Netflix. Si vous aimez regarder discrètement Ecchi Anime, vous apprécierez ce genre d’anime comique ecchi.

Scénario de la saison 2 de l’école de prison

Au cours de la première saison, nous avons vu les gars mal à l’aise avec les règles et règlements. Dans la deuxième saison, nous les verrons bien s’adapter aux règles de l’école. L’intrigue de la saison 2 de l’école de prison n’a pas encore été révélée, et les fans s’impatientent.

Il n’y a aucune raison pour les créateurs de ne pas investir dans la deuxième saison, car la première a été un grand succès entre les otakus. Prison School Manga a également été co-lauréate de la 37e cérémonie des Kodansha Manga Awards. Les ventes de Manga sont stupéfiantes, et elles se sont vendues comme 14 millions d’exemplaires au début de 2019.

L’histoire commence avec un groupe de gars qui jouent à la caméra dans la salle de bain de la fille, et ils se font prendre par le Conseil. Amazing Market of Prison School prouve que la saison 2 de Prison School sera travaillée, et les fans peuvent s’attendre à une Prison School Season 2. Maintenant, plongeons dans les détails

La deuxième saison de l’école pénitentiaire est-elle possible?

Chaque fois qu’un studio d’animation prend un manga pour s’adapter à l’anime, il a besoin de suffisamment de matériel pour que l’histoire soit animée. Par exemple, s’il n’y a que 2 volumes de manga, le studio ne fonctionnera pas car il n’y a pas assez de matériel pour faire même un anime de 12 épisodes.

L’école de la prison se compose de 28 volumes à ce jour avec 277 chapitres, et pour créer la première saison, le JC Staff Studio a utilisé les 9 premiers volumes, qui comptaient 77 chapitres. Il y a donc maintenant littéralement 200 chapitres sur lesquels le studio d’animation doit travailler. C’est assez de matériel pour la saison 2 de Prison School ainsi que pour les saisons 3 et 4!

Connaître le nombre de chapitres restants est un bon signe pour les fans, car cela nous rapproche d’une Prison School Saison 2.

La deuxième saison de l’école pénitentiaire est-elle annulée ou renouvelée?

Le studio d’animation, JC Staff Studio, qui a créé la première saison de Prison School, n’a fait aucune nouvelle annonce concernant la saison 2 de Prison School. Vous pouvez supposer que l’anime n’est ni en pourparlers, ni annulé. Si vous n’avez pas regardé la première saison, vous pouvez la grignoter sur Crunchyroll ou Funimation.

Malgré un si long écart, le fandom de la Prison School demande toujours la deuxième saison. Les critiques et les fans ont adoré et accueilli la première saison, et les créateurs en ont fait une grosse affaire. Je ne vois donc pas de mauvaises choses qui les empêcheraient de faire une autre saison. Sachant que s’ils investissent dans la saison 2 de l’école de prison, ils feront beaucoup d’affaires en raison de la demande qu’elle a encore aujourd’hui.

Date de sortie de la saison 2 de Prison School

Comme dit précédemment, le JC Staff Studio, qui a animé la première saison, n’a fait aucune annonce officielle sur la saison 2 de Prison School. Ceci étant donné qu’il y aura plus de saisons à venir, car il reste de nombreux chapitres à se dérouler. En regardant le graphique des ventes de mangas, de la popularité, de la demande et du succès de la première saison, vous pouvez dire que Prison School Anime n’a pas atteint son impasse.

Il y a des nouvelles qui disent qu’ils commenceront à travailler cette année sur la deuxième saison de Prison School. Cela signifie que nous pouvons nous attendre à ce qu’il sortira en 2022 ou au début de 2023!

Prison School Anime est quelque chose que vous ne voulez pas manquer. Il a une quantité parfaite de comédie et d’action non censurée. Chaque fois que l’annonce officielle est faite pour la saison 2 de Prison School, nous vous tiendrons au courant.