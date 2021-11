Tony Iommi revient avec une nouvelle chanson intitulée « Scent of Dark »

Le célèbre guitariste de heavy metal Tony Iommi a fait son retour avec son propre label de Cologne appelé « Scent of Dark », qui a été accompagné d’un nouveau morceau instrumental du même nom, le premier travail orienté musique qu’il ait jamais fait en plus de huit années.

Iommi s’est associé à la marque de parfums italienne Xerjoff pour le lancement de ce nouveau parfum, qui a été considéré comme un coup publicitaire très inattendu pour les fans de Black Sabbath. « Ils vont penser que je suis fou », a déclaré le musicien lors d’une conversation avec Rolling Stone.

C’est quelque chose dans lequel je n’aurais jamais pensé m’impliquer. Mais c’était bien de le faire.

Hormis une pièce classique qu’il a composée pour la cathédrale de Birmingham en 2017, il s’agit de la première chanson que Iommi présente au public depuis que les membres de Black Sabbath ont présenté « 13 », leur dix-neuvième et dernier album en 2013. étude. La vidéo de cette nouvelle chanson aurait été enregistrée à Sudley Castle à Winchcombe, près du comté de Gloucestershire.

Au cours de la même interview avec Rolling Stone, Iommi a également parlé du nouveau matériel solo d’Ozzy Osbourne, sur lequel il a collaboré en écrivant une chanson complète pour ce matériel. «Je pense qu’il a fait du très bon travail et je pense qu’ils avaient Chad (Smith de Red Hot Chilli Peppers) à la batterie. Je l’ai laissé entre ses mains maintenant », a commenté le guitariste.

Iommi souligne qu’il doit rester constamment en contact avec Osbourne, même s’il admet qu’ils ne se parlent pas beaucoup car tous deux seraient « inutiles » lors de l’utilisation de leurs téléphones respectifs, notamment à cause du décalage horaire entre l’Angleterre et les États-Unis. Osbourne a récemment confirmé que 15 chansons avaient été enregistrées pour son nouvel album, dont plus de détails seraient révélés très bientôt.