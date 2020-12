Moneybagg Yo glisse sa petite amie Ari Fletcher avec une bague en diamant massive

Noël est arrivé tôt pour ces deux-là.

C’est un couple qui aime se faire des cadeaux, il n’est donc pas surprenant que Moneybagg Yo ait décidé de donner à sa petite amie, Ari Fletcher, un petit quelque chose pour exprimer son amour. Ils se sont achetés des voitures et se sont souvent tournés vers les réseaux sociaux pour partager des photos de leurs cadeaux coûteux, et le mercredi 23 décembre, Ari n’a pas pu s’empêcher de montrer l’énorme bague en diamant et quelques autres articles de luxe – que le rappeur lui a récemment donné. « Merci papa !!! Je t’aime @moneybaggyo », a écrit Ari dans la légende d’une vidéo de ses cadeaux. Dans un autre message, elle a mis sa bague en plein écran et a exprimé qu’elle était toujours incrédule. « WOW BIG BAGG FA SHO !!! » elle a écrit. Malgré les rumeurs et les rapports selon lesquels leur relation est sur les rochers, Moneybagg et Ari sont solides. Quant à leurs projets de vacances, il semble qu’Ari sera à Miami pour s’amuser un peu au club de strip-tease 65ive. On ne sait pas si Bagg la rejoindra ou non, mais comme il aurait sept enfants, il pourrait être occupé. Découvrez la nouvelle glace d’Ari ci-dessous.