L’adaptation «Revival» de Stephen King ne mettra pas en vedette Mike Flanagan

Au début de l’été, il serait confirmé que le réalisateur Mike Flanagan Je continuerais d’explorer le métaverse de Stephen King avec une nouvelle adaptation, portant cette fois le roman publié en 2014 au grand écran « La relance« , Après avoir effectué avec succès »Le jeu de Geralt » et « Docteur sommeil».

Cela l’aurait positionné à côté Frank Darabont comme l’un des réalisateurs qui a le plus adapté le travail de Roi au cinéma. Cependant, il y a de mauvaises nouvelles pour ceux qui attendaient la nouvelle cassette de Flanagan, puisque le cinéaste, dans un sens un peu double, confirmerait que cela n’aura pas lieu.

Dans une récente apparition sur le podcast « La compagnie du fou« , Dans lequel il parle du roman de Stephen King « Le stand», Flanagan a commenté l’heure de sa rencontre Josh Boone (réalisateur de la série de CBS All Access). Les deux ont commencé à engager une conversation après que Boone lui ait vendu une édition spéciale du roman sur eBay.La relance».

«Je l’ai acheté et il m’a écrit en premier lorsque la transaction a commencé. Et nous avons commencé à nous répondre à propos du roman, que c’était un projet que Josh faisait et que j’ai fini par ne pas faire. Donc, en commun, nous avons tous deux été impliqués dans cette histoire particulière. »

Flanagan aurait initialement parlé pour le podcast « Le Kingcast»À propos de sa participation au projet. « C’est tellement sombre et cynique et j’apprécie vraiment ça. » Dans son récent discours, Flanagan n’a pas donné les raisons pour lesquelles il ne dirigerait pas le film.

Jusqu’à présent, des adaptations de « Lot de Salem« , »La longue marche« , »Les tommyknockers« , »À partir d’une Buick 8 » et « Allume feu». De plus, le directeur Lynne Ramsay annoncerait une adaptation de « La fille qui aimait Tom Gordon».