7 règles strictes que les enfants de Kristen Bell et Dax Shepard suivent

Les acteurs Kristen Bell et Dax Shepard font partie de ces couples qui ont beaucoup de fans pour de nombreuses raisons, mais principalement parce qu’ils sont tellement terre-à-terre et décontractés. Apparemment, aucun sujet n’est interdit à ces deux-là, que ce soit lors d’interviews télévisées ou sur le podcast Shepard’s Armchair Expert.

Shepard et Bell sont également parents de deux filles, Delta, 7 ans, et Lincoln, 8 ans, et souvent, les thèmes qu’ils abordent dans les interviews et les talk-shows concernent ce que c’est que d’être parents. Stricts ou non, Bell et Shepard ont partagé à plusieurs reprises les règles qu’ils ont pour leurs enfants, ainsi que ce que c’est que de maintenir ces règles en place pendant que leurs filles grandissent.

Bien que la parentalité semble différente pour tout le monde, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous demander ce que font les amis, les collègues et même les célébrités pour gérer les enfants et tous les hauts et les bas qui accompagnent le fait d’être parents. Même si nous ne l’admettons pas à voix haute, nous pouvons parfois remettre en question nos techniques parentales, surtout lorsque les autres parlent de ce qu’ils font ou ne font pas.

Cela dit, que les histoires de célébrités soient purement pour le plaisir ou pour confirmer que vous êtes le parent dur à cuire que vous savez déjà que vous êtes, vous ne pouvez pas nier que les célébrités rendent à peu près tout un peu plus divertissant.

Voici les 7 règles strictes que Kristen Bell et Dax Shepard auraient fait suivre à leurs enfants :

1. Ils enferment leur fille dans sa chambre la nuit (jusqu’à ce qu’elle se calme).

Faire face à un enfant sauvage à l’heure du coucher peut être un cauchemar pour les parents, et Kristen Bell et son mari Dax Shepard ne sont pas étrangers à ce chaos. Selon le magazine Parents, « Mon fils de 3 ans [Delta] a décidé d’arrêter de dormir il y a environ neuf mois. » Bell a poursuivi en ajoutant que Delta allumait les lumières, déplaçait les meubles et frappait à la porte. La solution de Bell ? « Nous avons changé la poignée de porte. Nous avons tourné la serrure à l’extérieur. »

Certains parents peuvent trouver cette technique controversée, mais Bell ajoute qu’ils déverrouillent la porte une fois que Delta se calme et se fatigue.

2. Ils ne mentent pas à propos du Père Noël.

Si vous êtes un parent (ou juste un adulte avec des enfants), alors vous savez qu’un mensonge sur le Père Noël peut se transformer en 30 mensonges. Bell et Shepard ont décidé que les mensonges n’en valaient pas la peine, mais ils s’efforcent de maintenir la magie du Père Noël en vie pour leurs enfants.

Dans une interview avec US Weekly, Shepard a partagé: « J’ai une règle fondamentale selon laquelle je ne leur mentirai jamais, ce qui est parfois difficile. » Des sujets comme les réunions hebdomadaires des Alcooliques anonymes de Shepard ne sont pas hors de propos, de même que le sujet du Père Noël.

Selon Hello Giggles, Shepard dit que Delta et Lincoln « adorent regarder des films sur le Père Noël, ils adorent parler du Père Noël, ils ne pensent pas qu’il existe. Ils sont super contents et tout va bien.

3. Maman et papa changent d’anniversaire pour s’adapter à leur emploi du temps.

L’un des avantages d’avoir de jeunes enfants est qu’ils ne sont pas aussi attachés à leurs horaires et applications de calendrier que les adultes (fous, n’est-ce pas) ? En ce qui concerne les anniversaires dans la maison Bell-Shepard, les célébrations attendent que maman et papa soient libres.

Étant donné que Bell et Shepard ont des horaires de travail exigeants, ils manquent parfois des anniversaires. Dans une interview avec Today, Bell a partagé : « Si c’est genre un mercredi et qu’on ne peut pas fêter ça et qu’on travaille tous les deux tard, alors, devinez quoi, votre anniversaire est un samedi. » Elle ajoute que les filles sont assez jeunes pour ne pas savoir de toute façon.

4. Les crises de colère sont ignorées – point final.

Gérer une conversation avec un enfant pendant une crise de colère peut être presque impossible, c’est pourquoi Bell et Shepard ne le font tout simplement pas. Au lieu de cela, ils attendent que la crise de colère soit terminée avant de s’engager avec Lincoln et Delta.

Selon US Magazine, Bell dit : « Parfois, quand ils font une crise de colère, traitez-les comme la fille sexy du lycée. Ignorez-les simplement et ils viendront à vous. » Les enfants sont beaucoup plus susceptibles d’écouter et de s’engager lorsqu’ils ne sont pas aussi émotifs.

Selon Romper, « Nous avons des règles très strictes dans notre famille sur la façon dont nous traitons les gens avec respect, en particulier les membres de notre famille. Nous allons être les uns avec les autres à long terme, il est donc important de toujours être respectueux et de traiter votre sœur. la façon dont vous voulez être traité. »

5. S’ils se disputent devant leurs enfants, ils doivent aussi s’excuser devant eux.

Même sans mots, les enfants peuvent ressentir la tension entre adultes. Chaque fois que Shepard et Bell se disputaient ou se disputaient devant Delta et Lincoln, ils se rendaient compte qu’ils ne voyaient que la mauvaise partie d’une dispute, pas la résolution par la suite.

Selon Huff Post, après s’être claqué dessus, Bell a partagé: « Nous allons dans la chambre et ensuite, juste en privé, nous disons: » Dieu, je suis désolé de t’avoir craqué, j’ai eu une journée vraiment difficile. Eh bien, ils ne voient jamais ça, mais le lendemain matin, ils supposent simplement que le problème a disparu.

Leur solution ? Shepard et Bell se font la promesse qu’ils commenceraient à s’excuser devant leurs enfants après une bagarre. Même s’ils doivent simuler une conversation de maquillage de la veille au soir, ils s’assurent de le faire devant leurs filles, avec de l’affection physique, afin qu’ils sachent à quoi ressemble la résolution.

6. Ils ne forcent pas leurs enfants à se baigner régulièrement.

Vous avez peut-être entendu parler de Bell et Shepard dans les nouvelles récemment – avec Mila Kunis et Ashton Kutcher – concernant la fréquence à laquelle ils baignent leurs enfants. Selon Gens, Bell partage qu’elle est « une grande fan d’attendre la puanteur. Une fois que vous sentez une bouffée, c’est la façon dont la biologie vous fait savoir que vous devez la nettoyer. »

Bell partage également qu’il y a une « responsabilité pour votre environnement. Nous n’avons pas une tonne d’eau, alors quand je me douche, je vais attraper les filles et les pousser avec moi pour que nous utilisions tous la même eau de douche. «

7. Ils ne partagent pas les photos du visage de leurs enfants sur les réseaux sociaux.

Décider de partager ou non des photos de vos enfants sur les réseaux sociaux est un choix que chaque parent doit faire, célébrité ou non. Pour la famille Bell-Shepard, c’est interdit : « Ils ne devraient pas être punis pour qui sont leurs parents », selon CheatSheet.

Lorsque le couple partage des photos de famille sur les réseaux sociaux, Lincoln et Delta bénéficient toujours de leur intimité avec leurs visages flous. Leur raisonnement est de protéger leurs filles d’une trop grande attention pendant qu’elles sont jeunes. Que cela change à mesure qu’ils grandissent, seul le temps nous le dira.

