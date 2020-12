Sons of the Forest: la deuxième bande-annonce montre le gameplay de la suite de The Forest, sortie 2021

Après l’année dernière dans le cadre de la Les Game Awards un premier trailer aussi Fils de la forêt a été montré, il est resté longtemps silencieux sur le successeur de La forêt.

Maintenant, le développeur Endnight Games nous a donné une autre bande-annonce juste à temps pour Noël, qui montre enfin le gameplay et annonce la suite pour l’année prochaine.

Sons of the Forest dans la bande-annonce de gameplay

Comme les développeurs le confirment à nouveau dans la description de la vidéo, «Sons of the Forest» est clairement un Suite, le successeur chronologique de la première partie. Dans celui-ci, cependant, les choses semblent se comporter différemment que dans le célèbre « The Forest »:

Que voyez-vous dans la bande-annonce? Dans la nouvelle vidéo, nous pouvons voir que nous atterrissons à nouveau en tant que survivant après un accident d’hélicoptère sur une île mystérieusement dangereuse – comme dans la partie 1. Le gameplay général et l’optique « Sons of the Forest » sont très similaires au prédécesseur au début .

Cependant, il existe également de nombreux nouveaux éléments, fonctionnalités et apparemment un aussi histoire plus linéaire ajoutée. Dans le même temps, le graphique une fois de plus connu une mise à niveau décente. «The Forest 2» semble donc vraiment digne de la prochaine génération!

Apparemment, la dame aux trois jambes de la première bande-annonce n’est pas un adversaire, mais une alliée. Nous sommes curieux de connaître l’histoire! © Jeux Endnight

The Forest 2: à quoi ressemble le gameplay?

Afin de survivre contre les nouveaux monstres et cannibales, « Sons of the Forest » nous place à côté du hache bien connue évidemment généreux gamme d’armes élargie à l’élimination. Entre autres choses, le protagoniste gère dans la bande-annonce:

arbalète

pistolet

Fusil à pompe

Taser

Quels ennemis nous attendent? Nous semblons à nouveau à moitié ordinaires Autochtones l’île pour rencontrer ceux ici, cependant masques inquiétants et ont reçu un nouveau design global. Il y a aussi mutants cultivés ensemble et celui qui semble ouvert au milieu du corps avec de nombreux doigts en saillie.

Vous devez vous battre contre ces nouveaux mutants dans la deuxième partie de The Forest. Ils n’ont certainement pas été plus jolis. © Endnight Games

Nouveau système d’artisanat et histoire linéaire?

Nous avons également une idée de l’histoire qui sera racontée dans la suite du nouveau matériel de jeu. Pendant que nous sommes un autre post avons déjà soupçonné ce qui pourrait arriver dans « Sons of the Forest », nous en sommes maintenant partiellement certains.

Il est donc intéressant de voir que le dame à plusieurs jambes de la première bande-annonce apparemment comme amical ou du moins être neutre envers nous et en fait ne pas représenter une nouvelle figure ennemie. Il peut même être lié à une histoire plus linéaire à travers laquelle nous allons désormais mit GPS et carte être dirigé. La manière dont le personnage principal charge la batterie du smartphone associé est encore discutable.

Construirons-nous également dans The Forest 2? Bien sûr, la deuxième partie, outre l’aspect survie et histoire, sera aussi celle Concentrez-vous bouge toi. Cependant, certains ajustements semblent avoir été apportés ici. De cette façon, les adversaires peuvent même nous empêcher de construire en fournissant les Broyer les troncs d’arbres.

Comment fonctionne l’artisanat? Le fonctionnement du nouveau mode de construction n’est pas clair dans la bande-annonce. Cependant, les plans semblent avoir été remplacés et la création un peu interactive. Nous avons remarqué que:

Les fenêtres et les portes sont apparemment piratées dans les murs existants

Les ennemis démantèlent les bâtiments pièce par pièce et volent des matériaux de construction

Les sols sont simplement posés sur le sol après la coupe

Nous devons à nouveau balancer la hache pour nous défendre contre nos adversaires. Cependant, ils nous rendent la construction difficile en volant notre matériel. © Jeux Endnight

Comme le révèle également la bande-annonce, « Sons of the Forest » devrait déjà être à paraître en 2021. Jusqu’à présent, les développeurs n’ont pas commenté les plates-formes ou le contenu exact du jeu. Cependant, comme le titre ressemble, il y aurait également une version pour la console de nouvelle génération en plus du PC PS5 et Xbox Series X concevable.

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂