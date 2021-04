Money Heist Saison 5: Toutes les dernières mises à jour ici Date de sortie, distribution, intrigue, revue finale !!!

Money Heist (en espagnol: «The House of Paper») est une série télévisée dramatique policière espagnole produite par Lex Pina. La série suit le professeur (Alvaro Morte) alors qu’il dirige deux braquages ​​planifiés depuis longtemps, l’un sur la Monnaie royale d’Espagne et l’autre sur la Banque d’Espagne. Pour plus de complexité, l’intrigue est racontée en temps réel, avec des flashbacks, des sauts dans le temps, des motifs de personnages cachés et un narrateur peu fiable.

La série subvertit le genre de braquage en racontant l’histoire du point de vue d’une femme, Tokyo (Ursula Corberó), et en mettant l’accent sur une identité espagnole claire, où la complexité émotionnelle contrecarre le vol stratégique idéal.

Date de sortie prévue:

Depuis sa renaissance, les fans de la série Money Heist attendent l’arrivée de la saison 5. La saison 5 devait débuter en avril 2021, après avoir été renouvelée en juillet 2020. La publication a été reportée en raison de la pandémie mondiale.

La saison 5 de Money Heist ne sortira pas avant septembre 2021, selon Alex Pina, le producteur de l’émission. Et, comme prévu, les fans ont été déçus en avril 2021. L’attente semble terminée; un récent post Twitter a annoncé que Money Heist Saison 5 sortira en août 2021.

Money Heist La saison 5 comportera 15 épisodes, selon le teaser. La saison 5 devrait sortir en août 2021 et une bande-annonce devrait être publiée sous peu.

Terrain:

Money Heist est une série dramatique espagnole sur les braquages ​​d’un professeur et un gang qu’il a engagé lui-même. Money Heist La saison 5 sera le dernier versement de la série.

De nombreux détails sur l’intrigue n’ont pas été divulgués, mais Alex Pina a déclaré: «Nous avons passé près d’un an à réfléchir à la manière de rompre le groupe. Comment attacher le professeur en nœuds. Comment amener plus de personnages dans des positions irréversibles.

Le cinquième volet de La Casa de Papel est le résultat. C’est la saison la plus extrême et la plus sauvage de la guerre, mais c’est aussi la saison la plus épique et la plus passionnante.

Le casting de Money Heist Saison 5:

La saison 5 de Money Heist devrait revenir avec la distribution principale ainsi que les nouveaux membres de la distribution. Les nouveaux membres de la distribution de la saison 5 sont Miguel ngel Silvestre et Patrick Criado.

