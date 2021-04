Qui est Becki Tilley Falwell? Détails sur la femme de Jerry Falwell Jr.

Le président de la Liberty University, Jerry Falwell Jr., est une figure aimée des cercles conservateurs et vilipendée par les libéraux. Ses positions sur le féminisme, les questions LGBTQA + et les religions autres que la sienne ont été controversées parmi beaucoup de gens de gauche. Lui et sa femme sont tous deux des leaders évangéliques et se tournent vers Dieu pour obtenir des réponses.

Mais sa vie personnelle a été en proie à une affaire qui l’a amené à sombrer dans des épisodes de dépression et de perte de poids. Sa femme serait coupable d’avoir une liaison.

Qui est Becki Tilley Fallwell, la femme de Jerry Falwell Jr.?

En 2019, des questions se sont posées sur leur mariage après que l’acteur Tom Arnold a révélé que l’ancien fixateur de Donald Trump, Michael Cohen, lui avait dit que Jerry Falwell Jr et sa femme Becki avaient demandé à Cohen de rencontrer une personne anonyme et de récupérer des photos racées du couple.

Arnold n’avait pas plus de détails à partager à l’époque à part cela parce que Cohen était derrière les barreaux, ce qui l’empêchait d’être disponible pour parler à la presse afin qu’il puisse clarifier les choses.

Que se passe-t-il avec Jerry Falwell Jr. et sa femme, Becki? Et qu’est-ce que cela a à voir avec un préposé à la piscine qu’ils ont rencontré à Miami et se sont liés d’amitié avant de lui prêter près de 2 millions de dollars? Qu’en est-il de ces autres controverses entourant Falwell Jr.?

Lisez la suite pour plus de détails sur Becki et Jerry Falwell Jr. et la controverse qui les entoure depuis longtemps.

Becki Tilley est née en 1965.

La conservatrice a environ 55 ou 56 ans puisque son anniversaire exact est inconnu. Son mari a 58 ans.

Becki Tilley et Jerry Falwell Jr. se sont rencontrés à l’adolescence.

Becki Tilley a rencontré Jerry Falwell Jr. quand elle avait 13 ans. Il aurait eu environ 16 ans à l’époque. Ils n’ont commencé à sortir ensemble que cinq ans plus tard, lorsque Tilley était en première année à l’Université de Virginie.

Il n’y a aucune mention de ce que la future Mme Falwell étudiait, ou si elle a même obtenu son diplôme. Falwell aurait plaisanté en disant qu’elle était «intéressée par un diplôme MRS», ajoutant que c’était un code pour «chasser son mari».

Le couple s’est marié en 1987.

Becki Tilley a trois enfants avec Falwell Jr.

Ils ont trois enfants et deux petits-enfants ensemble. Le couple a deux fils, Charles Wesley (26 ans) et Jerry Trey Falwell III (30 ans). Ils ont également eu une fille Caroline Grace (19 ans). Les Tilley sont également les grands-parents de deux petites-filles Reagan et Virginia Rose.

Becki Tilley est super conservatrice.

Comme son mari, Tilley est extrêmement conservatrice. Elle soutient Donald Trump et s’oppose vocalement aux droits LGBTQA +.

En 2019, elle est même allée jusqu’à dénigrer les personnes trans en parlant de sa petite-fille. Elle a dit: «Nous l’élevons comme une fille. On ne lui laisse pas le choix. Dieu fait le choix de ce que seront les bébés. Et Dieu a décidé qu’elle était une fille.

Elle et son mari sont des chrétiens évangéliques.

Tilley aurait eu une liaison avec un préposé à la piscine.

Dans une histoire étrange qui a éclaté en 2018, les Falwell étaient devant un tribunal en Floride pour une auberge de jeunesse. Ils ont acheté l’auberge de jeunesse à Miami avec leur ami et partenaire commercial, Giancarlo Granda, qui travaillait comme préposé à la piscine dans un hôtel haut de gamme à Miami.

Le couple s’est lié d’amitié avec le jeune homme et lui a même fait voler des places dans leur jet privé. Ils ont posté des photos d’eux-mêmes partageant des repas avec lui.

Granda (29 ans) vit à Washington, DC et a fréquenté l’Université de Georgetown au moment où il a proposé un plan d’affaires pour acheter, rénover et gérer une auberge de jeunesse dans la région de Miami Beach. Falwell témoignera plus tard qu’il a prêté de l’argent d’une société écran à Alton Hostel LLC, qui était contrôlée par l’épouse, le fils et Granda de Falwell, pour conclure l’affaire.

Selon des documents judiciaires, Falwell a déclaré: «Ma femme et moi avons accordé un prêt de 1 million de dollars pour l’achat par Alton Hostel de la propriété Alton. Plus tard, ma femme et moi avons fourni des fonds supplémentaires d’environ 800 000 € pour les rénovations de la propriété Alton, qui sont traitées comme un prêt supplémentaire. »

L’affaire judiciaire est survenue lorsque deux autres hommes, Jesus Fernandez Sr. et Jr., ont poursuivi Granda et les Falwell en disant qu’on leur avait promis une réduction de l’accord, mais que l’argent pour eux ne s’est jamais matérialisé.

Il y avait beaucoup de spéculations sur la relation des Falwell avec Giancarlo Granda.

Granda a rencontré le couple alors qu’il n’avait que 20 ans en mars 2012 et à partir de ce mois-là, Granda a déclaré que « la relation impliquait qu’il avait des relations sexuelles avec Becki Falwell pendant que Jerry Falwell regardait. »

«Becki et moi avons développé une relation intime et Jerry aimait regarder du coin de la pièce», a poursuivi Granda, expliquant que les rencontres se produisaient «plusieurs fois par an, des annonces avaient lieu dans des hôtels de Miami et de New York, et chez les Falwell. en Virginie. «

Le conservateur aurait regardé sa femme avoir des relations sexuelles avec le gardien de la piscine pendant sept longues années.

Après que le procès a été rendu public, il y a eu d’énormes spéculations sur la nature de la relation entre les Falwell et Granda, et si oui ou non il y avait une composante sexuelle à leurs interactions.

Une grande partie de la spéculation a été alimentée par les objections de longue date et franches du couple aux relations sexuelles prénuptiales, aux unions de même sexe et aux droits LBTQA +. La possibilité qu’un scandale sexuel expose un couple qui a critiqué la façon dont d’autres personnes ont des relations sexuelles fournit toujours un point d’éclair culturel.

Falwell Jr. a révélé que sa femme avait eu une liaison avec Giancarlo Granda.

En août 2020, Falwell Jr. a révélé qu’après avoir été mis en congé pour une durée indéterminée, sa femme avait en fait eu une liaison avec Granda. Il a dit que pendant le temps de sa liaison, il était très déprimé et a perdu 80 livres. Le couple s’est réconcilié et il a déclaré que l’affaire n’avait duré que peu de temps.

Même si l’affaire s’est déroulée il y a des années, Granda est devenue «de plus en plus en colère et agressive». Il a même tenté d’extorquer les Falwell en menaçant de rendre l’affaire publique.

Mais Falwell Jr. n’a pas pu prouver qu’il y avait des tentatives d’extorsion faites par Granda. Cela a poussé Falwell Jr. à aller à la presse avec l’histoire avant que Granda en ait la chance.

En réponse, Granda a déclaré: «Toute allégation d’extorsion est fausse, diffamatoire et démentie par des preuves documentaires claires. La tentative de Falwell de m’emballer, ainsi que le ‘Washington Examiner’, avec une histoire de dernière minute sans fournir le ‘Washington Examiner’ une preuve claire qu’il ne s’agissait pas simplement d’une «affaire» avec des allégations concoctées d’extorsion empestant le désespoir. Toute la vérité sortira. «

Dans l’ensemble, Falwell Jr. veut inspirer les autres à demander de l’aide et des ressources en santé mentale s’ils ont besoin de parler à quelqu’un, car c’est ce qu’il aurait dû faire. Il rend public ses problèmes de santé mentale pour montrer aux autres qu’il existe d’autres moyens de faire face au lieu de simplement embouteiller les choses.

«Je n’aurais pas dû avoir peur d’admettre mes vulnérabilités et de demander l’aide des professionnels de la santé mentale qui auraient pu soulager cette douleur et ce stress», a-t-il déclaré. «Je m’engage à parler et à partager avec les autres à Liberty l’importance de rechercher des conseils, au lieu de penser que vous devez être dur et essayer de supporter ces fardeaux par vous-même.

Becki Tilley serait liée à de multiples relations sexuelles.

Après que Granda ait pris la parole en août 2020, une autre allégation de rencontre sexuelle est survenue. Cette fois d’un ancien étudiant de la Liberty University qui prétend que Becki Tilley a exercé des activités sexuelles sur lui à la maison Falwell après une pratique de groupe avec son fils en 2008. L’étudiant avait 22 ans à l’époque et a déclaré que Tilley avait initié et qu’il était d’accord.

Granda a déclaré à Politico dans une interview: «Elle était l’agresseur».

Les Falwell ont tout nié. La révélation de photos racées de Jerry et Becki Falwell a ramené les questions sur la nature de leur relation avec Granda. Est-il possible que les trois d’entre eux a fait avoir une relation sexuelle et les photos en étaient la preuve? Cohen n’a pas précisé sur les bandes et Granda et les Falwell ont tout nié. Un avocat anonyme travaillant pour eux a envoyé une déclaration, disant: «Bien que les Falwell aient une amitié de longue date avec Michael Cohen, ils n’ont jamais engagé ni payé Cohen pour les représenter à quelque titre juridique ou professionnel que ce soit, et Cohen n’a jamais résolu toute question juridique en leur nom. » L’article continue ci-dessous L’avocat a poursuivi avec un texte disant: « Il n’y a pas de photos compromettantes ou embarrassantes de Falwell, point final! » Pour sa part, l’avocat de Granda, Aaron Resnick, a publié une déclaration ajoutant: «Giancarlo Granda n’a jamais eu de communication avec Michael Cohen (directement ou indirectement). Il ne connaît pas M. Cohen. Il n’a jamais rencontré M. Cohen. M. Cohen est un criminel reconnu coupable et un menteur reconnu. M. Granda n’a aucune idée des prétendues «photographies personnelles». »

À l’époque, personne n’avait vu les photos présumées pour savoir ce qu’elles contiennent ou même si elles existaient.

Jerry Falwell Jr. a récemment été pris dans un autre scandale photographique.

Une autre photo condamnable de Falwell Jr. a commencé à faire son chemin sur Internet. Sur la photo, il est sur un yacht avec son bras autour d’une femme et son pantalon décompressé.

Les médias sociaux n’ont pas tardé à donner leur avis sur la photo, avec de nombreuses inquiétudes quant à la position de Falwell Jr. à la Liberty University par rapport à la photo inappropriée. Cependant, un porte-parole de l’école a refusé de commenter la controverse.

Le 7 août 2020, il a annoncé qu’il prenait un congé indéfini. Cette déclaration est intervenue après la publication de cette photo car elle enfreignait directement le code de conduite de l’école.

Les anciens étudiants de l’Université de Lynchburg veulent renommer une partie du campus du nom du père de Falwell.

Dans un autre scandale, Falwell Jr.est ciblé par d’anciens étudiants qui veulent rompre les liens avec l’Université Liberty et renommer la zone du campus qui porte le nom du père de Falwell en raison de ses actions.

Les étudiants affirment que Falwell Sr. était connu pour avoir fait des commentaires sectaires envers les minorités. Un ancien étudiant a écrit dans une lettre: «Ses valeurs ne correspondent pas à ce que l’Université de Lynchburg dit vouloir être. Sa rhétorique représentait celle du racisme, du sectarisme, du placisme et du sexisme jusqu’au dernier jour.

Falwell est déjà sorti et a nié les affirmations, en disant: «Mon père aimait tout le monde, mais il avait certaines croyances théologiques et il les a exprimées et il a été très vocal à leur sujet. Mais c’est théologique; cela n’a rien à voir avec le fait de ne pas aimer les gens.

La pétition en ligne demandant à l’Université de mettre fin à ses liens avec Liberty compte actuellement des centaines de signatures.

La valeur nette de la famille Tilley est assez élevée.

Falwell Jr. reçoit 1 million de dollars par an en tant que président de la Liberty University. Sa valeur nette est estimée à environ 100 millions de dollars, et lui et sa famille sont extrêmement influents dans la politique conservatrice – une approbation de Falwell Jr.est très convoitée dans les cercles républicains.

La famille Falwell a pris de l’importance grâce à la longue carrière du révérend Jerry Falwell Sr. en tant que ministre chrétien conservateur. Loin d’être le genre de pasteur qui vit simplement, Falwell a utilisé la télévision pour créer un empire chrétien.

La famille a une méga-église à Lynchburg, en Virginie. Cette ville est également le site de la Liberty University, fondée par Falwell Sr. En outre, la famille possède de nombreuses entreprises et propriétés immobilières à Lynchburg et dans les environs.

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié en mai 2019 et a été mis à jour avec les dernières informations.