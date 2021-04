Big Sky Saison 1: Le retour sombre et sombre de David E. Kelley à la télévision !!

David E. Kelley revient à la diffusion après avoir conquis la procédure télévisée des années 1990, puis escaladé la montagne de la télévision de prestige.

Big Sky »est un long cri de la télévision de premier plan, malgré le fait que rien de tout à fait décisif ne peut être glané à partir de seulement deux épisodes. C’est à peine une procédure compétente au début, enchaînant beaucoup trop de personnages pour dire un thriller sans mystère sur une entreprise d’enquêteurs privés à la recherche d’un trio de femmes disparues dans le Montana. La campagne boisée est charmante, tout comme le casting séduisant, mais les tics de longue date de Kelley font des ravages dans un thriller déjà effiloché.

Sans entrer trop dans les détails sur le scénario, voici ce que les téléspectateurs peuvent et doivent savoir avant la diffusion de l’émission: Jenny (Katheryn Winnick), une ex-flic qui n’est pas satisfaite de Cassie parce que ce dernier n’a couché qu’avec le premier. -ex-mari, Cody, met en vedette Kylie Bunbury dans le rôle de Cassie Dewell, une enquêteuse privée qui est sur le point de se faire virer la merde (Ryan Phillippe).

Cassie et Cody avaient travaillé ensemble pendant des années et avaient toujours eu une amitié, mais elle et Jenny étaient toutes les deux amies! Vous avez un triangle amoureux avec des gens qui ne respectent pas les limites de l’autre et une bagarre dans un bar en quelques secondes. Cassie et Jenny sont censées être les protagonistes de la série, mais les téléspectateurs en apprennent très peu sur eux à part leurs sentiments compliqués pour Cody, ce qui les rend difficiles à croire au début.

Cody, d’un autre côté, pourrait être n’importe qui. C’est un gars, il conduit un camion et il est entouré de deux femmes puissantes qui se disputent physiquement pour lui. Kelley utilise ce genre de compréhension aléatoire de la «forme féminine solide» clichée depuis des décennies, et même si «Big Sky» veut gagner des points pour être guidée par des femmes, c’est aussi une histoire qui n’est pas Je ne prends pas particulièrement soin d’eux ou n’y investit pas.

«Big Sky» a peu de place pour les nuances et aucune empathie envers ses sujets, soit parce qu’il tente d’équilibrer autant d’histoires dans des épisodes de 43 minutes compatibles avec le réseau, soit parce que le matériel source de l’émission n’est en fait pas aussi original (il est basé sur Livre de CJ Box 2013, «The Highway»).

Qu’il s’agisse de la raison surutilisée des problèmes psychologiques de Ronald ou des tactiques d’enquête de routine de nos chefs, ces deux premiers épisodes cochent la case après la case prévue. Même la «grande surprise» à la fin du pilote est tirée d’une époque révolue de télévision de prestige. Cela a peut-être été surprenant il y a dix ans, mais c’est juste décevant maintenant.

Big Sky »a besoin que les téléspectateurs croient que c’est quelque chose de moderne, frais et fantastique. Tous ces arguments sonnent comme de l’air chaud après deux heures, et ce n’est même pas une procédure décente.

