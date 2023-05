Le directeur d’extraction a déjà des idées pour la troisième tranche

Bestron Grille-pain 2 tranches 1000 W coloris cuivre Bestron

Forte de plus de 50 ans d’expérience, la marque néerlandaise Bestron s’impose à l’international par une variété innovante de produits tendance et un excellent rapport prix/performance. Avec la Copper Collection, elle impulse à la cuisine une tendance métallique minimaliste et élégante. Légèrement blondi, moyennement doré ou fortement grillé, dégustez votre pain comme vous l’aimez. Profitez de l’efficacité alliée au raffinement avec le grille-pain 2 tranches 1000 W cuivre. Il vous garantit d’obtenir des pains, bagels, toasts et baguettes uniformément grillés des deux côtés en adaptant l’intensité et la durée au résultat souhaité. D’une puissance de 1000 W, il dispose d’un corps à parois isolantes et de deux fentes pour dorer à la perfection deux tranches croustillantes à l’extérieur et moelleuses à l’intérieur. Avec le thermostat réglable à 7 positions, il vous donne le choix entre un toast doré ou une tartine bien grillée selon votre souhait. Débordé pendant le rituel du petit déjeuner… impossible de brûler les tartines, il est équipé de l’éjection automatique et d’un bouton arrêt pour interrompre le processus à tout moment. Doté d’une grille amovible, un petit pain ou un morceau de baguette viennoise supplémentaires peuvent être réchauffés ou grillés. La propreté est vite assurée, il suffit de vider le tiroir ramasse-miettes amovible. Vous utilisez le grille-pain 2 tranches cuivreen toute sécurité grâce à des pieds antidérapants et un range-cordon pratique. Gage de qualité Bestron, il est garanti 5 ans et certifié par le label GS aux normes très strictes. Un champion pour faire croustiller vos brunchs et vos petits-déjeuners. Découvrez tous nos grille-pains.