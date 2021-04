Black Widow: combien cela coûtera-t-il de la voir sur Disney Plus

S’il y a quelqu’un dans l’industrie cinématographique qui a subi les conséquences de la pandémie, c’est sans aucun doute Scarlett Johansson. L’actrice espère, depuis novembre 2020, que son prochain film sortira.

C’est, clairement, Veuve noire, le film Marvel qui racontera, après de nombreuses années à faire partie de The Avengers, la véritable histoire de Natasha Romanov. Oui, Avec ce film, la participation de Scarlett Johansson dans le cadre de la franchise UCM sera définitivement clôturée.







Est-ce que c’est dans Avengers: fin de partie, le personnage de la veuve noire était, comme Iron Man et Captain America, l’un de ceux sacrifiés mettant ainsi fin à une ère de super-héroïne. Et maintenant, Veuve noire, qui aurait dû être le premier film de la phase quatre, génère de grandes attentes parmi les fidèles des super-héros les plus célèbres.

Mais ce n’est qu’il y a quelques semaines que l’on savait quel sera l’avenir de ce film. Après de longues délibérations, les producteurs ont décidé de sortir le film de Scarlett Johansson de manière hybride entre le cinéma et Disney Plus. Ce sera le 9 juillet prochain quand, enfin, la justice sera revue à la fois sur la plateforme de streaming et sur grand écran.

Cependant, ce ne sont pas toutes de bonnes nouvelles. Parce que, ceux qui ne peuvent pas assister au cinéma pour voir la fermeture de Veuve noire, ils devront encore payer. Est-ce que c’est, depuis Disney Plus a annoncé que, de la même manière, ils factureraient un accès Premier (coût supplémentaire) pour pouvoir voir ce long métrage.

Quant à l’Argentine, vous devrez payer 1050 €, tandis qu’au Mexique, cela ne coûtera que 329 € MXN. Et, pour les autres pays d’Amérique latine, Disney Plus facturera un total de 30 €.