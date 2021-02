« Monarca »: explication de la toxicomanie de Lourdes, selon Regina Pavón

« Monarque”Est ​​une série télévisée mexicaine produite conjointement par Ventanarosa, Lemon Studios et Stearns Castle. Il a créé sa première saison sur Netflix le 13 septembre 2019 et peu de temps après, une deuxième saison a été confirmée retardée par la pandémie de coronavirus.

Le 1 janvier 2021 ils sont arrivés 8 nouveaux chapitres du programme mexicain sur la plateforme diffusion, laissant les fans désireux de suivre l’histoire du Famille Carranza. Même si Netflix Il n’a pas encore renouvelé la série, il est clair que d’autres épisodes arriveront éventuellement sur sa plateforme.

De tous les personnages, l’un s’est démarqué des autres pour avoir subi l’un des destins les plus fatals à la fin de la deuxième saison. Lourdes « Lu » Carranza, La fille de Joaquín et jouée par Regina Pavon, meurt lors de l’attaque de la ferme familiale dans les derniers chapitres de « Monarque»,

Malgré tout ce que son personnage a dû traverser, Regina a pris de l’affection pour Lourdes et vous avez appris à voir les choses positives que cela pourrait vous laisser. Cependant, d’une part, il la jugeait beaucoup lorsqu’elle lisait pour la première fois le script, admettant même qu’il ne l’aimait pas depuis le début lorsque les enregistrements de «Monarque».

PROBLÈME DE LOURDES DE TOXICOMANIE EN «MONARCA»

Regina Pavón dans « Monarca » (Photo: Netflix)

Les fans savent déjà Regina Pavon par la plateforme Netflix dans leurs papiers de Zoé Oui Lourdes. Elle est l’une des actrices les plus prometteuses de ces dernières années et a récemment rencontré des médias pour parler un peu d’elle carrière à la télévision et ce qu’il pensait à l’époque des rôles qu’il a joués.

Dans Le siècle de Durango elle a avoué qu’elle était très reconnaissante aux producteurs de l’avoir incluse dans le projet de «Monarque», En plus de donner un espace pour remercier les fans de l’avoir soutenue sur cette voie. Dans réseaux sociaux de la série, vous pouvez voir toute l’affection des spectateurs avec leurs personnages.

Dans les derniers instants de la deuxième saison de la série « Monarca », Lourdes meurt (Photo: Netflix)

Par rapport à Lourdes, elle a également déclaré que c’était un rôle complexe: «Pauvre chose, tout lui arrive. C’est l’un des personnages les plus complexes de ma carrière; Cela a été un grand défi, surtout du fait d’être devant tant d’Arieles comme Irene Azuela, Juan Manuel Bernal, que j’admire beaucoup. Travailler avec eux a été un honneur et comme pour «Lourdes», nous avons vu comment elle traverse un processus de rééducation très complexe.«

Comme vous vous en souvenez, Lourdes se sentait marginalisé en tenant Gonzalo et Itzel, et tous les Famille Carranza se réunit dans le ferme monarque pour le mariage. Elle a eu des problèmes avec sa dépendance à la drogue et même ce personnage était ennuyeux pour Regina PavonMais ensuite, il s’est rendu compte que son personnage avait traversé beaucoup de choses. En fait, l’actrice n’a pas aimé « lun».

Regina Pavón a remercié la production pour sa participation à « Monarca » (Photo: Netflix)

« Dans ma logique, il semble absurde de s’autodétruire consciemment. Au début de la première saison, elle était déjà réhabilitée, mais elle le fait pour les mauvaises raisons car elle estime qu’elle est indispensable à la maison, puisqu’elle assume le rôle de femme au décès de sa mère.

«Lourdes» est restée sobre parce qu’elle se sentait nécessaire, mais lorsqu’elle se rend compte que sa famille n’a besoin de personne pour être heureuse, elle retombe dans les vices. J’étais un peu dérangé par la façon dont «Lourdes» fonctionnait, un peu sombre. On a vu comment elle se taquinait parfois pour agacer son père», avoué.

Dans une interview avec Anton, elle a également révélé qu’elle ressentait responsable d’en savoir plus sur les addictions, les deux alcoolisme comme la la toxicomanie car ce sont des problèmes très délicats qui affectent de nombreuses personnes dans le monde. Grâce à cela, elle a réussi à générer de l’empathie avec son personnage et, avec les téléspectateurs, a ce sentiment de tristesse en la voyant embourbée dans ses dépendances.