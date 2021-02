Jared Leto dit qu’ils sortiront bientôt un nouvel album avec 30 secondes pour Mars | 45S

La quarantaine a rendu beaucoup d’entre nous productifs. Jared Leto, chanteur du groupe 30 Seconds To Mars, a confirmé qu’il a écrit environ 100 chansons et que nous verrons bientôt un nouvel album du groupe pour le plus grand plaisir de tous ses fans.

Dans une récente interview pour Today, Jared a indiqué que la quarantaine avait fait remonter son côté plus créatif à la surface, indiquant qu’il avait écrit des chansons.

« J’ai eu l’occasion d’être vraiment productif avec la musique et j’ai écrit peut-être 100 chansons », a-t-il déclaré.

Pourtant, la « bombe » a explosé lorsqu’on lui a demandé s’il allait sortir un nouvel album avec son groupe, auquel il n’a pas hésité à répondre.

« Oh oui oui. Absolument. Et j’espère que le monde retournera à un endroit où nous pourrons sortir et tourner à nouveau et donner aux gens une petite pause dans la folie », a-t-il déclaré.

Rappelons-nous que son dernier album sorti avec 30 Seconds To Mars était « America » ​​en 2018, nous espérons donc le revoir Jared Leto et sa compagnie nous apporter.