Bande-annonce d’Achoura : il rencontre le Babadook dans le nouveau long métrage de créature du réalisateur Talal Selhami

Dark Star Pictures décrit le film du réalisateur Talal Selhami Achoura comme Ce se rencontre Le Babadook. La nouvelle bande-annonce du thriller d’horreur nous présente un ancien monstre qui chasse les enfants, mais à mesure que les enfants grandissent, ils oublient que le monstre existe. Regardez-les se réunir pour conquérir le boogieman désormais connu de leur jeunesse.

Après les raves à Cinepocalypse, au Brussels Fantastic Film Festival, au Bucheon Fantastic Film Festival et plus encore, l’Amérique du Nord assiste désormais à l’histoire terrifiante d’une légende marocaine. Quatre amis se reconnectent lorsque l’un d’eux, disparu il y a 25 ans, revient soudainement dans leur vie. Ensemble, ils vont devoir affronter les événements terrifiants de leur jeunesse et combattre une créature monstrueuse née d’une horrible légende.

De Achoura, déclare le cinéaste franco-marocain Selhami : « Il est sociologiquement prouvé que le cinéma fantastique et d’horreur a toujours connu un regain d’intérêt du public et de la critique en période de troubles sociaux et économiques. Le cinéma de peur est donc une sorte d’exutoire pour le spectateur, malheureusement aujourd’hui. trop habitué à voir des atrocités à travers les médias. Des histoires de fantômes, de vampires, de créatures cachées sous le lit, nous permettent de transposer nos peurs en quelque chose d’irréel. La meilleure façon de jouer pour se faire peur sans prendre de risques. »

« L’époque que nous vivons traverse une période terrible, entre crise économique, terrorisme, maladies, catastrophes naturelles et le monde arabe n’est malheureusement pas épargné. Loin de là. C’est pourquoi je pense que le monde arabe a aussi aujourd’hui, et plus que jamais, ses propres histoires fantastiques à raconter.Le cinéma fantastique permet de contourner les tabous, d’exposer des faits, de stimuler les couches inconscientes du spectateur, il est donc, pour les auteurs, un formidable outil d’expression. , ce cinéma utilise des allégories et des métaphores pour exprimer ses propos. Sa diffusion est large, car la peur est un sentiment universel. Le monde arabe a son avantage à offrir en raison de son effervescence actuelle, mais aussi parce que la culture est encore riche en chiffres, mythes et des légendes, pour l’instant, pas tout à fait exploitées. »

« Ainsi, Achoura raconte l’histoire d’un Djinn, qui lors d’une fête religieuse, bien spécifique au pays (la fête de l’enfance), s’empare des plus jeunes pour les dévorer. C’est en quelque sorte une manière d’évoquer l’avenir tourmenté des futures générations d’adultes. Car nous n’accordons peut-être pas assez d’importance à l’enfance, trop préoccupés par nos problèmes d’adultes. A Achoura, les enfants tentent de survivre, préservant ainsi leur innocence. En ce sens, la créature d’Achoura n’est autre que l’allégorie de l’âge adulte qui dévore l’enfance et génère ainsi des êtres troublés. L’enfance et la perte de l’innocence sont des sujets qui hantent la quasi-totalité de mes projets. Achoura est donc un moyen pour moi d’exorciser cette peur. »

Le film précédent de Talal Selhami, Mirage, a été bien reçu dans les festivals de cinéma. Le film d’horreur fantastique concerne cinq personnes aux profils contrastés qui doivent concourir pour un poste au sein de Matsuika, une multinationale récemment créée au Maroc. À la suite d’un entretien avec le PDG, il leur est conseillé d’effectuer un test mystérieux dans un lieu secret. Il déterminera qui occupera le poste.

Younes Bouab, Sofia Manousha, Moussa Maaskri, et Omar Lotfi star dans Achoura, disponible en numérique et en DVD le 14 décembre.





