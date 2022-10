Mon policier: quand est-ce que la première du film Harry Styles au Mexique

Amazon Prime Vidéo

Mon policier est le prochain film de Harry Styles qui est sur le point de sortir d’abord dans une partie du monde, puis dans le monde. Regardez quand ce sera au Mexique !

© Studios AmazonMon policier: quand est-ce que la première du film Harry Styles au Mexique.

mon policier C’est l’un des films les plus attendus cette année, puisqu’il réunit dans son casting deux grands jeunes talents d’aujourd’hui, comme Harry Styles Oui emma corrine. Comme ses fans le savent, le chanteur vient de lancer Ne t’inquiète pas chérie, le film impliqué dans une polémique sur les conflits entre Olivia Wilde, sa compagne, et Florence Pugh. Cependant, l’atmosphère était différente dans ce film à venir.

Cette production est une adaptation du roman homonyme écrit par Bethan Roberts. À la mi-2020, il est devenu officiel qu’Amazon Studios développait la bande avec Michel Grandage en tant que réalisateur et Ron Nyswaner sur le scénario principal. En même temps, il a été annoncé modes avec Lily James, mais l’actrice n’a pas finalisé les négociations et en février 2021 elle a été remplacée par Corrinqui venait d’incarner Lady Di dans la saison 4 de La Couronne.

L’histoire se déroule à Brighton en 1957 et suit un policier nommé Tom Burgess qui est homosexuel, mais vit dans une société où il est illégal de l’être. Il commence à fréquenter une institutrice, Marion, mais se lance également dans une histoire d’amour secrète avec Patrick Hazelwood, conservateur de musée. Forcé de réprimer ses véritables sentiments, il décide d’épouser Marion, et alors que les tensions montent entre les époux, la vie de Patrick se termine en pagaille.

Le film a été vu pour la première fois au Festival international du film de Toronto le 11 septembre, où une partie de la presse était présente et a laissé des avis négatifs qui ont conduit à un taux d’approbation de 48% sur Rotten Tomatoes, basé sur 33 avis. Bien que les performances aient été saluées, elles ont souligné un film avec de multiples défauts, comme une intrigue boiteuse, une représentation queer superficielle et même « n’avoir pas d’âme »selon le site Internet de Roger Ebert.

+Quand est-ce que My Policeman est présenté en première au Mexique ?

Après sa première projection à Toronto il y a près d’un mois, il sortira en salles aux États-Unis et au Royaume-Uni le 21 octobre. Cependant, sa première mondiale aura lieu deux semaines plus tard et au Mexique, vous pouvez voir mon policier à partir du 4 novembre sur le service de streaming Amazon Prime Video. En plus de Harry Styles et Emma Corrindans le casting vous trouverez David Dawson, Rupert Everett, Linus Roache, Gina McKee et Jack Bandeiraentre autres.

