The Last Man on Earth : de quoi parle le film colombien Netflix ?

Une comédie romantique avec Laura Acuña et John Álex Toro fait fureur chez le géant du streaming. Comment est l’histoire dont les abonnés Netflix sont tombés amoureux ?

© IMDbLaura Acuña et John Álex Toro jouent dans Le dernier homme sur terre.

Le Comédie romantique toujours réussir à attirer l’attention des utilisateurs Netflix. Chaque semaine, une production de ce genre fait partie des tendances, capturant de nouveaux utilisateurs. A cette occasion, le tour a été Le dernier homme sur Terreun film colombien qui se positionne déjà dans le classement des plus vues.

+ De quoi parle The Last Man on Earth

Avec l’adresse de Juan Camilo Pinzon, Le dernier homme sur Terre a eu sa sortie en 2022, même si ce n’est que cette semaine qu’il a réussi à être choisi par une bonne partie des utilisateurs d’Amérique latine. Le long métrage, adapté aux plus de 16 ans, combine une histoire aussi folle que romantique.

Son protagoniste est liliana, une femme qui se définit comme une cadre sophistiquée. C’est pourquoi tous ses collaborateurs rêvent de la conquérir un jour. Le conflit apparaît lorsqu’il se réveille et découvre que tout le monde a disparu. Mais, à son grand regret, il y a une exception : un collègue arrogant est toujours là et restera déterminé à lui voler son cœur.

Il s’agit de piquina, un charlatan ordinaire qui a déjà tenté de la séduire lors d’une fête de Noël. La vérité est que Liliana ne supporte pas son collègue et, à cette occasion, elle lui a révélé que la seule façon dont elle serait avec lui serait s’il était le dernier homme sur Terre. Lorsque cela se réalisera, le protagoniste devra faire face à une circonstance qui semblait impossible.

Du scénario de dago garcíale film -qui est sorti en décembre- ne couvre que 1 heure et 26 minutes. De son côté, la distribution comprend des performances de Laura Acuna et John Alex Toro dans les rôles principaux, alors que Rodrigo Candamil et Jeka Garces ils accompagnent correctement dans leurs seconds rôles.

