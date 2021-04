Le Grand ignoré dans l’édition 2021 des Oscars

Nous sommes à quelques heures de la remise de l’un des prix les plus convoités du monde du cinéma: la 93e cérémonie des Academy of Motion Picture Arts and Sciences Awards.

Des dizaines d’acteurs et de cinéastes attendent de connaître les résultats d’un prix aussi prestigieux, mais comme chaque année, il y en avait beaucoup plus qui étaient complètement hors de la prétention, malgré l’énorme effort et le talent investi dans leurs emplois respectifs. Rencontrons certains d’entre eux.

Donner 5 sangs

Il est étrange que le nouveau film du réalisateur Spike Lee, qui a déjà un prix, ait été complètement ignoré par le jury. Le film produit par Netflix a un large éventail de critiques positives et certaines des performances les plus célèbres de 2020 (y compris par feu Chadwick Boseman), mais cela seul suffisait pour qu’il soit considéré dans la catégorie de la «meilleure bande originale».

Aaron Sorkin

Sorkin est l’un des scénaristes les plus acclamés de la scène hollywoodienne actuelle, étant responsable de grands films tels que « The Social Network » ou « A Few Good Men ». Et alors que son film « Le Procès du Chicago 7 » est nominé dans six catégories, dont « Meilleur film », le travail de Sorkin n’a reçu aucune reconnaissance.

Je ne suis plus ici

Phénomène cinématographique réalisé par le cinéaste mexicain Fernando Frías de la Parra qui a réussi à être l’un des principaux prétendants aux Goya Awards dans la catégorie «Meilleur film ibéro-américain», en plus de triompher aux Arieles avec dix récompenses.

Ces réalisations n’ont pas suffi pour que l’histoire d’Ulises, un jeune homme contraint de migrer aux États-Unis à cause de la violence, soit classée dans la catégorie «Meilleur film étranger».

nouvelle commande

Et alors que nous entrons dans le domaine du cinéma mexicain, nous présentons ici un cas qui a fait beaucoup de polémique lors de sa première. Le nouveau film de Michel Franco, qui se présente comme «une fiction nécessaire», se démarque sur la scène internationale en remportant le Lion d’or et le Grand Prix du Jury à la Mostra de Venise, mais au Mexique, la réalité en est une autre.

Le travail de Franco a été choisi par les critiques dans son pays comme un travail de division qui cherchait à «polariser» les différences de classe évidentes qui existent au Mexique. Ce sont peut-être ces controverses qui ont écarté ce film de la course aux Oscars.

Zendaya

« Malcolm & Marie » n’est pas le film le plus acclamé que Netflix ait présenté dans son catalogue, mais le fait qu’il ait été secrètement filmé pendant la pandémie en fait un film hors du commun. Ce n’est pas celui qui se démarque pour avoir une grande histoire, mais la performance de Zendaya, qui travaille à nouveau avec le créateur de la série « Euphoria », était une tâche qui, au moins aurait dû servir à être considérée dans la catégorie des » Meilleure actrice « .