Qui est Adelaide Kane, l’actrice qui interprète Jules Millin dans « Grey’s Anatomy »

Ce jeudi 6 octobre ouvre la 19ème saison de « Grey’s Anatomy », via le signal ABC. En ce sens, on sait que le nouvel épisode de la série mettant en vedette Ellen Pompeo aura un nouveau groupe de résidents de première année.

Pour cette raison, certains interprètes talentueux comme Harry Shum Jr. Oui alexis floyd rejoindra le casting de l’émission. Avec eux, un artiste australien de renom a également été confirmé dans le casting.

Vous voulez en savoir plus sur elle ? Dans les lignes suivantes, découvrez qui il est Adélaïde Kane. Ainsi, découvrez les principaux détails de la biographie et de la carrière de l’actrice qui joue Jules Millin dans la série ABC L’anatomie de Grey.

QUI EST ADÉLAÏDE KANE ?

Adélaïde Kane est une actrice et mannequin australienne surtout connue pour ses rôles dans des productions telles que « Habia una vez », « Reign » et « Teen Wolf ». Elle est née dans la ville de Claremont et a grandi aux côtés de son jeune frère.

Il a commencé sa carrière artistique très jeune, à l’âge de 6 ans, apparaissant dans des publicités et dans différentes émissions de télévision pour enfants.

Plus tard, il a eu sa grande chance à l’âge de 16 ans. À cet âge, il a participé à un concours qui lui a donné l’opportunité de jouer dans la série « voisins”. Après avoir gagné, il a joué Lolly Allen dans la fiction.

Actuellement, kane a un canal Youtube auquel vous pouvez accéder à partir de ce lien. Sur la célèbre plateforme, elle diffuse diverses vidéos beauté, des questions-réponses, des apparitions spéciales et plus encore.

Concernant sa vie personnelle, elle est une amie proche des actrices Rose McIver, Rachel Skarsten et Olivia Tennet. De plus, il a été quelques acteurs Sean Teale Oui Jacques Colimon. En 2021, il a révélé qu’il était bisexuel et a commencé une relation avec le mannequin néerlandais marthe woertman.

Adélaïde est en faveur de briser la stigmatisation entourant la maladie mentale. Pour cette raison, elle a toujours été ouverte à parler d’elle désordre anxieux généralisé.

L’interprète est née en Australie (Photo : Adelaide Kane / Instagram)

DONNÉES PERSONNELLES D’ADELAIDE KANE

Nom complet : Adélaïde Victoria Kane

Date de naissance : 9 août 1990

Pays de naissance : Australie

Âge : 32 ans

Signe du zodiaque : Lion

Profession : actrice et mannequin

Instagram : @adelaidekane

L’artiste est également mannequin (Photo : Adelaide Kane / Instagram)

LA CARRIÈRE D’ADELAÏDE KANE

D’après sa fiche sur IMDb, voici les films et séries télévisées auxquels l’actrice a participé :

Meilleurs films d’Adélaïde Kane

2011: « Donner Pass » comme Nicole

2012: « Chèvres » comme Aubrey

2013 : « La purge » en tant que Zoey Sandin

2013: « Plus fort que les mots » comme Stephanie Fareri

2013: « Blood Punch » comme Nabiki

2014: « La main du diable » en tant que Ruth

2018 : « Connaître » en tant que Cheri

2020: « The Swing of Things » en tant que Géorgie

2021: «Cosmic Sin» en tant que Fiona Ardene

Série télévisée majeure Adelaide Kane

2007: « Voisins » comme Lolly Allen

2009: « Power Rangers RPM » comme Tenaya 7/15

2010: « Pretty Tough » comme Charlie

2013: « Teen Wolf » comme Cora Hale

2013-2017: « Reign » en tant que Mary I of Scots

2017-2018: « Il était une fois » comme Drizella / Ivy Belfrey

2019-2020: «Équipe SEAL» en tant que Rebecca Bowen

2020: « C’est nous » en tant que Hailey Damon

2022: « Grey’s Anatomy » en tant que Dr Jules Millin

ADÉLAÏDE KANE DANS « GREY’S ANATOMY »

Dans la saison 19 de « L’anatomie de Grey », Adélaïde Kane interprète Jules Millin. C’est une résidente en chirurgie de première année qui a été élevée par des parents négligents et qui, d’une manière ou d’une autre, est devenue la seule personne responsable de sa famille.

Selon abc, Jules elle devait prendre soin d’elle-même et de ses parents. De cette façon, elle a tendance à être un peu autoritaire, mais son cœur sera toujours au bon endroit. En fin de compte, elle n’a pas peur d’enfreindre les règles pour sauver une vie, et cela lui cause parfois des ennuis.

PHOTOS ADÉLAÏDE KANE

L’actrice fait partie de la 19ème saison de « Grey’s Anatomy » (Photo : Adelaide Kane / Instagram)

La jeune femme sur l’un des clichés qu’elle a partagés sur ses réseaux sociaux (Photo : Adelaide Kane / Instagram)