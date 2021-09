Modern Family : pourquoi Mitch et Cam mettent si longtemps à s’embrasser

Pendant onze saisons, Famille moderne il s’est imposé comme l’une des comédies les mieux reçues à la télévision. Avec le format similaire de faux documentaire qui lui allait si bien Le bureau, cette fiction faite d’humour basé sur les différents types de familles que l’on trouve aujourd’hui, allant de ce qui était auparavant considéré comme une famille typique à celles qui sont composées de couples de même sexe ou qui sont réunies. 22 prix emmy les responsables de cette fiction ont reçu les rires qu’ils ont donnés.







Deux des protagonistes de Famille moderne Ils étaient Mitch (Jesse Tyler Ferguson) et Came (Eric Stonestreet), qui formait l’un des couples les plus aimés de la télévision. Loin de se concentrer sur la façon dont ils se sont rencontrés, la comédie est partie du fait que les deux étaient déjà ensemble depuis un certain temps et comment la recherche d’être parents les a amenés à adopter. Lily. Au-delà des moments tendres qu’ils ont vécus, il y avait quelque chose que les fans ont rapidement remarqué.

Il y avait quelque chose qui attirait rapidement l’attention et cela avait à voir avec le peu d’affection qu’ils étaient l’un envers l’autre. Mitchell et Cameron, au point de ne pas s’embrasser à l’écran pendant toute la première saison. Cela a conduit à des messages sur Facebook avec des opinions sur les raisons de cette décision, des articles qui disaient que le public n’était pas prêt à voir cela, et même des messages dans Reddit où l’on comptait combien de fois ils se sont embrassés au cours des dix premières saisons (13).

Tel est le tollé qui s’est généré autour de la dynamique de couple suscitée par Famille moderne que les scénaristes devaient sortir et expliquer ce qui était arrivé à une déclaration publiée par abc. « Cameron et Mitchell Ils forment un couple aimant, terre à terre, engagé et affectueusement démonstratif, et ce depuis le début de la série. Il arrive que nous ayons un épisode sur le chemin qui répond à l’inconfort de Mitchell montrer de l’affection en public « , ont-ils assuré, avant de lancer la deuxième saison.

Dans l’épisode « Le bisou », le deuxième du deuxième volet de la comédie, Mitch et Came ils s’embrassent enfin pour la première fois devant la caméra. D’après ce que ce chapitre a montré, le problème résidait dans le peu d’affection qui Mitch avait reçu de Geai (Ed O’Neill). Après avoir été laissé en évidence, le plus grand de la famille de la série a radicalement changé sa façon d’exprimer son affection et a compris à quel point c’était important, avec un épisode se terminant dans lequel on le voit donner un baiser de bonne nuit à Manny (Rico Rodriguez).

Friends, le cas emblématique

S’il s’agit de sitcoms et de sexualité, Amis a été l’une des premières à briser le moule et à montrer ouvertement un couple avec deux personnes du même sexe. Au-delà des blagues qui aujourd’hui n’ont peut-être pas vieilli de la meilleure des manières, Carole (Jane Sibbett) et Suzanne (Jessica Hecht) formait l’un des couples les plus connus à la télévision. Ils ont même montré le premier mariage entre femmes d’une série dans le heure de grande écoute.

Cependant, cela n’a pas été facile pour l’une de ses actrices, Jane Sibbett, qui a dit que sa famille ne l’a pas très bien pris. « Pour moi, il s’agissait toujours d’amour, c’est pourquoi cela n’a jamais attiré mon attention »A déclaré l’artiste qui a dit qu’elle était complexe avec son père. « C’était un chrétien très conservateur. Avant Amis a commencé à diffuser, il s’est assuré que ses amis étaient à la maison. Ils se réunissaient pour lire la Bible tous les jeudis soirs pour ne pas voir qui leur fille interprétait « , a-t-il souligné.

Le père de Sibbett Il ne voulait même pas lui parler de ce qu’il faisait dans l’une des plus grandes comédies de l’histoire de la télévision. Mais la portée de la fiction était si lourde qu’un jour elle finit par céder. « Finalement, je me souviens d’être rentré chez moi et de m’avoir dit : ‘Mes amis m’envoyaient ces articles sur votre travail. Je suis fier’. Il s’était rendu compte que ce qu’il faisait avait eu un impact, que c’était quelque chose de très grand. Mais c’était bien des années plus tard. Peut-être six ans jusqu’à ce qu’il comprenne ce que cela signifiait, que le but de tout cela était l’amour. », a assuré l’actrice.