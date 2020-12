Comment voir l’étoile de Bethléem AKA l’étoile de Noël rare le 21 décembre

Noël est toujours une fête passionnante et magique, même au milieu d’une pandémie.

Cette saison, elle est sur le point de devenir encore plus magique car une rare étoile de Noël fera son apparition ce mois-ci.

L’étoile de Noël s’appelle également l’étoile de Bethléem et vous pouvez la voir vous-même dans le ciel le 21 décembre 2020.

Comment voir la star de Bethléem AKA la rare star de Noël le 21 décembre

Continuez à lire pour tous les détails sur la façon de voir l’étoile spéciale de Noël.

Pourquoi la star de Bethléem apparaît-elle cette année?

Le 21 décembre est une journée mouvementée car c’est le solstice d’hiver, qui est le jour le plus court et la nuit la plus longue de l’année.

En plus du solstice d’hiver, il y aura aussi la «grande conjonction», qui est le moment où Jupiter et Saturne semblent être les plus proches.

En fait, ils seront «distants d’un dixième de degré». Ce sera également la première fois qu’une telle conjonction aura lieu depuis 1226, même si des conjonctions se produisent environ tous les 20 ans. Ce sera également la première conjonction Jupiter et Saturne depuis 2000.

Jupiter et Saturne «fusionneront brièvement» pendant ce temps, ce qu’on appelle une occultation mutuelle. On dit que «la dernière occultation mutuelle de Saturne par Jupiter remonte à environ 8 000 ans», et bien que, «bien que les deux géantes gazeuses puissent paraître proches, elles sont en réalité distantes de centaines de millions de kilomètres».

Jupiter est également plus brillante que n’importe quelle étoile et Saturne n’est pas aussi brillante, mais elle a une couleur dorée.

Saturne est légèrement à l’est de Jupiter dans le ciel et c’est perceptible car ils sont à la fois lumineux et proches pendant cet événement. Saturne met près de 30 ans à voyager autour du soleil et Jupiter prend près de 12 ans. Donc, tous les 20 ans, Jupiter rattrape Saturne.

Tout cet événement est appelé «l’étoile de Noël» ou «l’étoile de Bethléem» parce que les experts pensent que «l’étoile de Bethléem» aurait pu être une conjonction rare de Saturne et de Jupiter.

Comment pouvez-vous voir l’étoile de Bethléem?

L’événement vedette de Bethléem a lieu le 21 décembre.

Il convient de noter que « ce sera toujours un spectacle assez frappant, mais vous devrez regarder vite car les deux planètes se coucheront peu après le coucher du soleil. »

Lorsque vous souhaitez voir l’étoile, vous devez regarder au-dessus de l’horizon sud-ouest ou ouest après le coucher du soleil.

Et ne vous inquiétez pas: si vous manquez l’événement du 21 décembre, vous pourrez toujours voir l’étoile de Bethléem à d’autres moments. En fait, vous pouvez voir les planètes dès les 16 et 17 décembre mais l’étoile de Bethléem sera très visible du 20 au 22.

Des sources déclarent: « Tout au long de la première quinzaine de décembre 2020, vous pourrez voir ces deux planètes sembler se rapprocher chaque nuit. Le meilleur moment pour les voir est environ une heure après l’heure locale du coucher du soleil. À la latitude de Chicago, regardez au sud-ouest pour voir deux objets proches assez bas dans le ciel. Le plus brillant est Jupiter. Le plus sombre est Saturne. «

Passez un bon moment à regarder l’étoile de Bethléem et profitez-en car voir l’étoile de Noël est un événement si rare.

La prochaine « grande conjonction » aura lieu le 31 octobre 2040 !.

Emelyne est un écrivain, influenceur et blogueur vivant à New York qui aime les célébrités, la mode et la télé-réalité. Elle couvre les actualités et les divertissements pour Yourtango. Suivez-la sur Instagram.