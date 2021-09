Tim Roth révèle qu’il a rejoint le MCU pour embarrasser ses enfants

Le MCU commence à ramener des éléments oubliés depuis longtemps pour ses prochains versements. L’un d’eux est le personnage d’Emil Blonsky, l’antagoniste principal de « L’Incroyable Hulk » en 2018 qui, sous l’interprétation de Tim Roth, a pu voir sa transformation en Abomination, l’un des plus grands ennemis du géant vert.

Abomination est revenu dans la phase 4 de la franchise avec « Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings », une cassette dans laquelle il est apparu brièvement juste pour rappeler au public son existence avant l’arrivée de « She-Hulk ». série dans laquelle Roth a été confirmé comme l’un de ses principaux antagonistes.

Avant son retour surprise près d’une décennie après le début du MCU d’une manière correctement annoncée, Tim Roth a partagé avec The Hollywood Reporter quelques mots sur les raisons pour lesquelles il a accepté d’apparaître dans l’adaptation de Marvel Comics, assurant que tout se résume à un désir pour embarrasser leurs enfants.

J’ai fait L’Incroyable Hulk il y a des années juste parce que je pensais que mes enfants en auraient honte. Je l’ai fait pour eux et j’ai vraiment aimé le faire.

En réfléchissant à son retour dans la franchise, Roth a estimé que ce serait amusant au moment où les dirigeants de Marvel Studios lui en offriraient l’opportunité, tout en reconnaissant qu’il lui était très difficile de s’adapter au début.

« Ce n’est que lorsque Mark Ruffalo est venu enregistrer ses morceaux que je me suis dit : ‘Oh, c’est comme ça qu’on fait, avec un sens de l’humour ! », a commenté Roth. Après une grande incertitude après les événements survenus dans « Avengers : Endgame », Mark Ruffalo incarnera à nouveau le Dr Bruce Banner, qui a récemment révélé qu’il avait pu retrouver son apparence humaine.

« She-Hulk » devrait sortir en 2022, avec Jessica Gao en tant que créatrice de ses dix épisodes et Kevin Feige en tant que producteur exécutif. La star de « Orphan Black », Tatiana Maslany, sera chargée de jouer sa protagoniste Jennifer Walters, avec Jameela Jamil comme principal adversaire.