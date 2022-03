Avril Lavigne veut que cette actrice joue dans son biopic

Hollywood

La chanteuse de tubes comme « Sk8ter boi » et « Complicated » a déjà des idées pour raconter sa vie sur grand écran. Aimeriez-vous le voir au cinéma ou préférez-vous qu’il soit en streaming ?

© GettyLe chanteur a 37 ans.

A l’ère des films biographiques, avec la Elvis à partir de majordome austin et Tom Hank sur le point d’arriver, les mélomanes savent que rêver d’un film sur leurs idoles n’est pas si exagéré. Dans ce contexte, des questions très précises se posent sur les projets potentiels qui conduisent à Hollywood la vie des artistes, et le dernier à en répondre fut le chanteur Avril Lavigne.

Responsable de gros problèmes comme « Compliqué » a connu son plus grand moment de gloire au milieu des années 2000, mais a récemment connu un regain grâce à TIC Tacoù il est apparu dans une vidéo avec Tony Hawk dans lequel il se souvenait de son classique « Sk8ter Boi ». Désormais, dans le cadre de Prix ​​​​de la musique iHeartRadio cette année, l’artiste a parlé de la possibilité de porter sa vie sur grand écran.

Interrogé par Accéder à Hollywood, Avril Lavigne Il n’a pas hésité un instant et fait remarquer à l’artiste que, selon lui, il a tout pour la jouer dans un film sur sa vie : Kristen Stewart. « Ce serait génial de me jouer dans un film. Ouais, elle est géniale. »a assuré le chanteur. Il est à noter qu’à ce jour, aucun projet ne travaille réellement à raconter la vie de cet artiste.

Stewartquant à lui, vient d’être nominé pour le oscar grâce à son rôle de Dame Di au Spencer et a de l’expérience dans le monde des biopics et de la musique. En 2010, elle était l’une des actrices choisies pour jouer dans Les fugueurs près de Dakota Fanning. Dans le film, il se met dans la peau de Joan Jett et il l’a même interviewée pour capturer à la fois sa façon de parler et ses gestes.

Le prochain projet de Kristen Stewart

Jusqu’à présent, il n’y a qu’un seul projet à l’horizon pour Kristen Stewart. C’est un film intitulé crimes du futurdirigé par David Cronenberg et a déjà terminé son tournage mais n’a pas de date de sortie. Le film, dans lequel ils jouent également Viggo Mortensen et Léa Seydouxse concentre sur un avenir pas trop lointain où les humains vivent dans un monde synthétique qui les fait évoluer et changer.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂