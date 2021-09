Les chansons les plus écoutées d’Amy Winehouse sur Spotify

Un jour comme aujourd’hui 38 ans l’un des artistes les plus connus de l’histoire est né : Amy Winehouse. Avec sa grande Talent et son musique incomparable, Il a su se faire une place dans l’industrie et mener une carrière très courte mais plus que réussie. Au 2006 -cinq ans avant son décès– sort son deuxième album studio, Dos à dos. Et ce fut un succès : elle fut nominée pour six Grammy Awards et à ce jour, ses chansons continuent de résonner. En fait, ses chansons les plus écoutées sur Spotify appartiennent à cet album. Ici, nous vous disons ce qu’ils sont.

+ Les 5 chansons les plus écoutées d’Amy Winehouse

5. Les larmes sèchent toutes seules

La chanson de l’artiste britannique s’accumule 234 millions de vues sur la plateforme musicale. Cela se traduit par Les larmes sèchent d’elles mêmes et c’était le quatrième single de son album Retour au noir. En 2011, juste après son décès, sa version originale est sortie sur l’album Lionne : Trésors cachés et on sut que son premier titre était simplement Larmes sèches. Alors que les paroles et la mélodie ont été composées par Winehouse, l’instrumental appartient à un single de Il n’y a pas de montagne assez haute de Tammi Terrell et Marvin Gaye.







4. Vous savez que je ne suis pas bon

Produit par Marc Ronson, cette piste pourrait s’appeler Tu sais que je ne suis pas bon en espagnol et plus de 288 millions de fois par ses fans sur Spotify. Et avec son clip vidéo, les choses ne sont pas très différentes : il a presque 300 millions de vuess et des milliers de commentaires. Il a été réalisé par Phill griffon et présente l’artiste en train de boire un verre, tandis que son mari – avec qui elle trompe – lui montre des photos.







3. Rééducation

Si vous voulez en savoir un peu plus sur la vie d’Amy Winehouse, vous devez écouter Désintox. Cette chanson a plus de 327 millions de vues et cela fonctionne presque comme une biographie. C’est qu’il y raconte ses problèmes d’addiction et les scandales qu’il a dû traverser lorsqu’il était si médiatique. Avec Désintox, les Britanniques ont remporté trois prix Grammy pour Meilleur enregistrement de l’année, Chanson de l’année et Meilleure performance vocale féminine pop.







2. Valérie

La version live sur BBC Radio 1 possède 353 millions de vues. A l’origine Valérie appartient au groupe Les Zuton, mais il est reconnu comme l’une des grandes réussites de l’artiste. Cependant, cette nouvelle proposition est écrite par Mark Ronson, qui a collaboré avec Amy Winehouse pour son deuxième album studio. Au Royaume-Uni, il a vendu plus de 300 mille exemplaires.







1. Retour au noir

Au moins 481 millions de fois a été reproduit Retour au noir sur Spotify. Le troisième single de son album éponyme est sorti le 2007 écrit par Amy Winehouse et, encore une fois, par Mark Ronson. L’une des particularités qui rend cette chanson si spéciale est son clip vidéo. Et ça ne montre rien de moins que lui funérailles par l’artiste et se termine par la phrase « Repose en paix au coeur d’Amy Winehouse”. Quelque chose qui devient pertinent en connaissant l’issue de sa vie.