MØ : ‘Si je vois un chat noir traverser la route, je cracherai par-dessus mon épaule gauche trois fois’ | Ma vie en 20

MØ fait un voyage dans le passé avec My Life In 20.

Dotée de l’une des voix les plus uniques et les plus reconnaissables du paysage pop, MØ est surtout connue pour avoir prêté sa voix au méga hit « Lean On » de Major Lazer et DJ Snake en 2015, qui est devenu l’un des singles les plus vendus de tous les temps. avec 13,1 millions de ventes et plus de trois milliards de streams.

Avance rapide jusqu’en 2021 et MØ se prépare à sortir son troisième album (les détails seront annoncés bientôt) et a récemment sorti son deuxième single cette année, « Kindness », qui a été écrit comme une lettre d’amour à ses fans.

Dans les documents de presse du single, MØ explique que pendant l’isolement forcé du verrouillage, la communauté en ligne de fans l’a aidée à se sentir et à rester connectée :

« J’ai écrit [‘Kindness’] à une époque où je me sentais, comme beaucoup de gens, déconnecté du monde physique. Malgré l’isolement, il y avait cette belle connexion et le soutien de mes fans et de notre petite communauté en ligne, pour lesquels j’étais très reconnaissant. »

Pour fêter la sortie du single, nous avons demandé à MØ de répondre à nos questions Ma vie en 20.

Préparez-vous à découvrir la fascination de MØ pour devenir strip-teaseuse, sa méthode peu orthodoxe de traiter avec les chats noirs et ses trois meilleures chansons de tous les temps.

20) Qu’avez-vous appris sur vous-même en 2020 ?

Que je suis plus têtu que je ne le pensais, mais j’ai aussi appris que je m’adapte assez bien.

19) Quel a été votre album préféré de 2019 ?

Cela devait être Norman baise Rockwell par Lana Del Rey, parce que je ne me souviens presque pas avoir écouté autre chose que ça.

18) Quelle a été la chose la plus importante qui s’est passée dans ta vie quand tu avais 18 ans ?

Eh bien, mon premier grand amour a rompu avec moi, puis ma meilleure amie a eu un nouveau petit ami qui lui prenait tout son temps cette année-là. Je pense donc que j’ai appris à ne pas dépendre d’une seule personne pour mon bonheur, ce qui, rétrospectivement, était de toute façon une pensée absurde. Je devais trouver la sécurité en me tenant debout sur mes deux pieds.

17) Qui était ton coup de cœur à 17 ans ?

La personne qui a rompu avec moi quand j’avais 18 ans, lol. Grand et mystérieux patineur de type goth humain. Premier exemple de mon goût à l’époque, et je flottais maladroitement autour de lui sur un nuage rose et pluvieux toute la journée.

16) Que pourriez-vous faire pendant 16 heures sans vous ennuyer ?

Regardez des films de science-fiction cultes ou promenez-vous dans les montagnes.

15) Qu’avez-vous détesté à 15 ans que vous aimez maintenant ?

Je détestais la douche, les olives, la feta et la musique country. J’adore tout ça maintenant.

14) Par quelle émission de télévision étiez-vous obsédée à 14 ans et pourquoi ?

Je pense que cela devait être à l’époque où j’étais obsédé par les Simpsons. Je pense que cela m’est venu au Danemark un peu après son énorme succès dans d’autres endroits du monde, et donc je suis arrivé au ballon un peu tard, mais quel ballon.

13) 13 est malchanceux pour certains. Avez-vous quelque chose que vous êtes superstitieux?

Curieusement, je suis né un vendredi 13, donc 13 est mon chiffre porte-bonheur ! J’ai un trèfle avec le numéro 13 tatoué sur ma jambe droite. J’avais l’habitude de peindre ce même tatouage sur tous les personnages féminins de héros d’action que j’ai peints quand j’étais enfant. Mais je suis superstitieux pour d’autres choses. Si je vois un chat noir traverser la route devant moi, je cracherai par-dessus mon épaule gauche trois fois en panique.

12) Si vous pouviez vivre la vie d’une autre personne pendant 12 heures, qui seriez-vous et pourquoi ?

Kim Kardashian parce qu’elle est si riche, fabuleuse et intelligente.

11) Quel était votre film préféré à 11 ans ?

C’était le Titanic !! Je suppose que ce que j’ai aimé, c’est Leonardo DiCaprio, et que tout s’est passé en mer. Ensuite, je pense aussi que j’ai adoré m’attarder sur cette romance épique même si je ne comprenais pas vraiment ce que Jack et Kate faisaient dans cette voiture.

10) Quelle mauvaise habitude espérez-vous avoir arrêté dans dix ans ?

L’habitude d’avoir peur de dire non aux choses aka peur de rater une grande opportunité aka FoMo. Dire oui est surfait.

9) Quelle était ta plus grande peur quand tu avais 9 ans ?

Araignées et fantômes ! Je me souviens juste de m’être presque évanoui sous la douche un jour à cet âge-là quand j’ai levé les yeux dans les yeux d’une araignée géante. Mais je veux dire, je m’évanouis encore presque quand je vois une araignée géante (c’est arrivé il y a 3 semaines) donc ce n’est pas comme si grand avait changé à cause de ça. J’ai aussi toujours peur des fantômes de temps en temps.

8) Quand tu avais 8 ans, que voulais-tu être quand tu serais grand ?

D’abord, je voulais être strip-teaseuse parce que j’étais tellement fascinée par les corps féminins matures à cette époque. Cela n’a pas duré si longtemps parce que je me sentais trop timide. Ensuite, j’ai voulu être astronaute.

7) Lequel des sept péchés capitaux êtes-vous le plus coupable ?

Euh question passionnante. Je me suis demandé à moi-même et à mes amis celui-ci plusieurs fois. Malheureusement, nous sommes toujours d’accord pour dire que nous avons tous des tendances à au moins 4 à 5 péchés. Puisque je dois en choisir un, je pense que Greed est celui-là, parce que j’ai été si mauvais à dire non dans ma vie quand il s’agit d’affaires. Je suis une âme si aventureuse et je suis si désireux de toujours aller de l’avant aka FoMo aka Greed ??

6) Vous pouvez inviter six personnes à votre dîner de rêve (mort ou vivant), qui inviteriez-vous ?

Lizzo, Björk, Chimamanda Ngozi Adichie, Kim Gordon, Marina Abramovic et Alexandria Ocasio-Cortez.

5) Nommez cinq choses sans lesquelles vous ne pouvez pas vivre.

Mon ordinateur, mon trench long en cuir surdimensionné, mon carnet, ma crème visage et ma volonté.

4) Décrivez-vous en quatre mots.

Agité. Rêveur. Bosseur. Mignonne.

3) Vos trois meilleures chansons de tous les temps.

« Se sentir bien » – Nina Simone, « Get Free » – Major Lazer, et « Joga » – Björk.

2) Nommez deux choses sur votre bucket list.

Jouez à nouveau à Coachella et apprenez à boire du whisky proprement.

1. Qui ou quel est ton seul véritable amour ?

Mon petit ami…. va me détester. Mon véritable amour est d’écrire et d’interpréter des chansons.

