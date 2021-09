Rick et Morty : la finale de la saison 5 expliquée

Après quelques semaines sans diffusion, ils ont atteint le service de streaming HBO Max Les épisodes 9 et 10 de Rick et Morty, qui a mis fin à la cinquième saison. Une fois de plus, les scénaristes ont laissé les fans perplexes face à un dernier chapitre qui a laissé plus de questions que de réponses. C’est pourquoi vous êtes venu au bon endroit, car ici nous dissiperons tous les doutes concernant cette livraison.

Après l’épisode 9, appelé « Oublier Sarick Mortshall »On voit que la relation entre grand-père et petit-fils n’est plus la même, alors ils décident de se séparer et d’avoir leur propre chemin. Finalement, le scientifique décide de le remplacer par deux corbeaux, alors que le jeune homme est apparenté à un inconnu nommé Nick. À la fin, ils réalisent tous les deux que leur union avait été abusive et Rick s’en va avec ses nouveaux partenaires pour vivre ses aventures.







+ Explication de la fin de la saison 5

Déjà à « Rickmurai Jack », le spectacle nous emmène dans un nouveau spectacle à l’intérieur, appelé « Rick et deux corbeaux », où le vieil homme est maintenant le protagoniste d’un anime dans lequel il se bat contre diverses espèces d’oiseaux, avec ses corbeaux comme compagnons, bien qu’ils l’abandonnent et Rick décide de rentrer chez lui. Auparavant, Morty s’était transformé en une version de lui-même de 40 ans pour le faire chanter et maintenant il veut revenir à sa normalité afin qu’ils se rendent à la Citadelle pour le réparer.

Une fois sur place, le président Morty, que nous savons être le méchant d’un épisode de la saison 3, les invite à dîner et découvre de sombres révélations de leur monde. Ils nous font comprendre que La Citadelle fournit un nombre infini de Ricks et divers Mortys dans différents univers, donc Evil Morty prévoit de réaliser son plan : briser la courbe finie centrale..

Qu’est-ce que la courbe finie centrale ? Il s’agit de un mur créé par les Ricks qui sépare tous les univers infinis où Rick est la personne la plus intelligente de tous, tandis que les Mortys sont destinés à être ceux qui souffrent quotidiennement, et ils nous révèlent même comment ils conçoivent l’union entre leurs parents, Beth et Jerry, dans le but de garantir la création d’un Morty dans chaque réalité.

Morty maléfique réalise son plan de laisser derrière lui tout ce cycle répétitif de Ricks et Mortys, exploitant l’énergie qui alimente la Citadelle et ouvrant ainsi un trou dans l’espace-temps qui l’emmène de l’autre côté de la courbe finie centrale. C’est pourquoi maintenant il a obtenu la liberté qu’il désirait tant, on se demande donc s’il est vraiment méchant, ou s’il cherchait simplement un moyen de s’échapper vers une réalité dans laquelle il vivrait sous les mêmes ordres. Pendant ce temps, de l’autre côté nos Rick et Morty ont été sauvés, bien qu’à partir de maintenant ils feront face à un avenir inconnu.

+ Que signifie le portail jaune ?

C’est l’une des grandes questions que les fans se posent depuis la fin de la saison, et il semble que ce soit le même portail que le vert qui permet le voyage dimensionnel, bien que pour connaître une réponse précise il faut attendre le sixième versement. Pendant ce temps, certains téléspectateurs commencent déjà à faire briller leurs théories, ce qui les conduit à un plus grand nombre d’inconnues.