Balenciaga se fera un plaisir de vous vendre cette chemise Fortnite pour 1 000 €

Balenciaga, le point de vente haut de gamme célèbre pour ses baskets Triple S et Speed ​​très discutables, se lance dans le commerce des jeux avec une gamme de vêtements Fortnite qui vous coûtera à peu près un bras et une jambe. Prenez la merde blanche unie présentée dans l’image principale de cet article : cela vous coûtera 995 €. Nous sommes sûrs que la marque de vêtements soutiendra que le vêtement est fabriqué avec les matériaux les plus haut de gamme disponibles, mais les gars, c’est une chemise blanche avec les mots « Fortnite Balenciaga » cousus sur un côté. Peut-être que la poche juste en dessous du logo ajoute une valeur supplémentaire ? Nous n’en sommes pas si sûrs.

Si vous vouliez dépenser encore plus d’argent, vous pouvez associer la chemise avec une casquette de la même couleur avec le même logo, sauf qu’elle aussi porte le nom de l’emplacement Fortnite Retail Row sur le devant, épelé dans différentes langues. Ensuite, il y a aussi un t-shirt plutôt standard à 495 €, les lunettes de soleil Nevermind Cat sont vendues à 630 € et sont déjà en rupture de stock, et un sweat-shirt noir à 1 150 € – lui aussi est déjà en rupture de stock. Si vous voulez vraiment découvrir la gamme complète, cliquez sur le lien.

Alternativement, si vous préférez ressembler à un modèle Balenciaga réel au sein de Fortnite, le jeu Battle Royale propose une gamme d’articles en jeu à l’achat inspirés des looks passés proposés par la marque. Ils incluent des produits cosmétiques bling back back, qui vous coûteraient 900 € dans le monde réel, et de nouvelles pioches basées sur ces horribles entraîneurs de vitesse. Donc, si vous avez un fils ou une fille qui est actuellement obsédé par Fortnite, nous supposons que vous avez maintenant trouvé le cadeau de Noël que vous cherchiez.