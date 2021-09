On passe en revue les scandales de Bill Murray le jour de son anniversaire !

Bill Murray fête ses 71 ans ! L’acteur a su construire une carrière pleine de succès tels que Jour de la marmotte, Ghostbusters et Perdu à Tokyo. Il a été marié à sa première femme, Margaret Kelly, entre 1981 et 1996, jusqu’à ce qu’il soit infidèle à Jennifer Butler. Plus tard, il fondera une famille avec son ancien amant avec qui il entretient une relation stable entre 1997 et 2008 et ils auront quatre enfants.







Malheureusement, le deuxième divorce de Murray était vraiment scandaleux. Butler a demandé la fin du mariage « En raison de l’adultère de l’accusé, de sa dépendance à la marijuana et à l’alcool, sa conduite et ses abus physiques, sa dépendance au sexe et ses fréquents abandons. » L’avocat de la femme a accusé l’acteur d’avoir eu une conduite « violent, abusif et erratique« et a assuré qu’elle ne se sentait pas en sécurité avec son ex-mari.

La vie excentrique de Bill Murray

Dans un moment étrange de sa vie saisissante, cet interprète utilisé pour voler des frites aux convives des restaurants qu’il fréquentait. Quand ils le découvriraient, il leur disait : « Personne ne va te croire quand tu le dis« Il a été trouvé une fois avec dix livres de marijuana à l’aéroport de Chicago. Il a dit à un autre passager qu’il avait une bombe dans ses bagages…

Il y a un mythe sur le talent Bill Murray: apparemment, il aime les corridas à San Fermín. Dans la ville espagnole de Pampelune, il existe des légendes urbaines sur ce chasseur de fantômes qui disent l’avoir vu jeté dans un portail accroché à une bouteille du célèbre brandy Soberano. Ils prétendent même qu’il a participé à plus d’une course !

Au faîte de sa gloire, l’interprète décide de faire une pause pour étudier la philosophie et l’histoire à la Sorbonne. Peut-être une décision qui le montre en entier. Il n’est pas juste un autre acteur du groupe. Il est également reconnu dans l’industrie cinématographique pour ses sautes d’humeur soudaines. Dan Aykroyd, votre partenaire dans Ghostbusters, lui a donné le joli surnom de « Murricane », faisant un jeu de mots astucieux entre son nom de famille et « ouragan ».

Aujourd’hui, cet acteur a 71 ans qui fait partie des légendes d’Hollywood et dont la vie pourrait bien être un film. Le thème est de choisir le protagoniste principal qui peut refléter tout le charisme et l’extravagance qui font de ce personnage l’un des plus aimés du monde du cinéma. Bill Murray : Nous vous souhaitons un très joyeux anniversaire !